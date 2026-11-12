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Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь

Киев • УНН

 • 14849 просмотра

Психологи объяснили, с какими трудностями сталкиваются ветераны после возвращения к гражданской жизни, как подготовить рабочие коллективы к их возвращению и какую роль в этом процессе могут играть профсоюзы.

Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь

Возвращение ветеранов к работе требует не только готовности самого работника, но и надлежащей подготовки работодателей и трудовых коллективов, создания комфортных условий труда и обеспечения защиты трудовых прав. УНН расспросило психологов о том, с какими трудностями сталкиваются военнослужащие после возвращения к гражданской жизни и как профсоюзы могут помочь им вновь стать частью трудового коллектива.

Как объяснила ветеранка и военная психолог Ольга Эверт, после службы человеку бывает непросто приспособиться к гражданскому способу взаимодействия, при котором необходимо одновременно решать различные задачи, договариваться и учитывать интересы других.

Психолог Оксана Гомель среди основных вызовов также называет внутреннее напряжение, переживание утрат, ощущение отчуждения и потерю привычного круга общения. В то же время опыт каждого ветерана индивидуален, поэтому не стоит формировать универсальные правила поведения или ожидать одинаковых реакций от всех военнослужащих.

Как подготовить рабочее место к возвращению ветерана

Один из главных принципов реинтеграции — воспринимать ветерана прежде всего как специалиста, который возвращается к своей профессиональной деятельности, а не только как человека с боевым опытом.

Если это менеджер, то на работу возвращается менеджер, у которого есть определённый боевой опыт. Если это инженер, то возвращается инженер. Военный опыт является частью его истории, но он не должен полностью определять то, как его воспринимают коллеги. Если мы сразу начинаем выделять человека среди всех остальных, это может создавать дополнительное напряжение. Поэтому работодателям важно позаботиться о том, чтобы возвращение происходило естественно, без чрезмерного внимания и искусственного выделения ветерана среди коллег 

— отметила Ольга Эверт.

Также, по её словам, работодателю стоит заранее обсудить с работником условия возвращения, готовность к полной нагрузке и возможную потребность в переходном периоде. Например, за ветераном можно закрепить коллегу, который поможет ознакомиться с изменениями в рабочих процессах и постепенно вернуться к выполнению обязанностей.

Важно также подготовить коллектив: объяснить общие принципы адаптации, провести обучение с участием психолога и договориться о правилах взаимного уважения. При этом не нужно чрезмерно акцентировать внимание на военном опыте человека, расспрашивать о службе или нарушать его личные границы.

Какую роль в этом процессе могут играть профсоюзы

По мнению психологов, профсоюзные организации могут подключаться к реинтеграции ветеранов ещё до их возвращения на рабочее место. В первую очередь это касается защиты трудовых прав ветеранов. 

Кроме того, по мнению Ольги Эверт, профсоюзы могут развивать новые компетенции и адаптировать свою работу к потребностям ветеранов, например для сопровождения работника, помощи в коммуникации с работодателем и подготовки коллектива.

Профсоюзы также могли бы развивать такое направление. Для этого нужно лучше понимать особенности боевого опыта, потребности ветеранов и типичные трудности, возникающие при возвращении к гражданской жизни и в трудовой коллектив. Например, профсоюз мог бы иметь в своей структуре специалиста, обладающего соответствующими знаниями и способного проводить психообразовательные занятия на предприятиях. Это позволило бы не искать каждый раз внешних тренеров или психологов, а системно работать с различными коллективами, подготавливая их к возвращению коллег с военной службы 

— считает эксперт.

Ещё одно важное направление, по мнению психологов, — представительство интересов ветерана во взаимодействии с работодателем. Профсоюзы могут помогать согласовывать график и нагрузку, обсуждать необходимые изменения условий труда, сопровождать работника в переходный период и реагировать на возможные нарушения его трудовых прав.

Кроме того, профсоюзы могут способствовать предотвращению стигматизации ветеранов и формированию культуры взаимного уважения в коллективах.

Важно также, чтобы представители профсоюза могли по запросу самого ветерана поддержать его в переходный период, помочь наладить коммуникацию с работодателем и сориентироваться в вопросах трудовых прав 

- объясняет Ольга Эверт.

Психолог Оксана Гомель также подчеркнула важность предварительных договорённостей с самим ветераном: необходимо выяснить, какая поддержка ему нужна, как организовать возвращение и какой информацией о его опыте можно делиться с коллегами.

Напомним

Глава Федерации профсоюзов Украины Сергей Бизов ранее подчёркивал, что возвращение ветеранов к трудовой жизни требует системной поддержки — от реабилитации и психологического восстановления до трудоустройства, адаптации рабочих мест и защиты трудовых прав. По его словам, профсоюзы могут помогать ветеранам во взаимодействии с работодателями, содействовать созданию надлежащих условий труда и представлять интересы работников в случае возникновения проблем. Сергей Бизов также подчёркивал важность подготовки коллективов к возвращению ветеранов.

Профсоюзы работают над расширением возможностей реабилитации ветеранов - председатель ФПУ Бизов22.10.26, 09:58 • 4245 просмотров

Лилия Подоляк

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