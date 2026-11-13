Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба

В Украине готовятся возобновить аэромедицинскую эвакуацию пациентов воздушными судами ГСЧС. Правительство уже утвердило порядок организации таких перевозок, которые позволят быстрее доставлять пациентов между больницами и за границу, в частности в польский Жешув. Параллельно государство продолжает подготовку аэропортов к возобновлению гражданского авиасообщения. УНН расспросило экспертов, могут ли медицинские полёты стать началом более широкого возвращения авиации и какие условия необходимы для возобновления работы украинских перевозчиков.

Детали

О восстановлении аэромедицинской эвакуации сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Это позволит значительно сократить время транспортировки между больницами пациентов, нуждающихся в неотложной специализированной медицинской помощи, а также доставлять украинцев на лечение за границу, в частности в рамках программы Medevac Ukraine. Например, сейчас дорога из Харькова до эвакуационного хаба в польском Жешуве наземным транспортом может занять 15–16 часов. Воздушным судном этот путь можно преодолеть за 2–3 часа - отметил он.

По его словам, новый порядок также предусматривает перевозку донорских органов, медицинских бригад и необходимого оборудования.

Координировать эвакуацию будет Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава, а ГСЧС будет обеспечивать воздушные суда и экипажи с учётом условий безопасности и погоды. Ожидается, что механизм заработает до конца года.

Приближает ли медицинская эвакуация открытие неба

Возобновление таких перевозок имеет прежде всего медицинское значение. В то же время оно поднимает более широкий вопрос: может ли организация специализированных полётов стать одним из практических этапов подготовки к восстановлению авиасообщения в Украине?

Вопрос о возможности постепенного возобновления полётов возникает и на фоне подготовки государства к восстановлению гражданского авиасообщения. Министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник ранее сообщил, что в двух государственных аэропортах проводят оценку рисков и готовят подземное пространство и укрытия. Кроме того, на западе Украины рассматривают возможность использования коммунальных объектов для первых грузовых перевозок.

Авиационный эксперт Дмитрий Воронков в комментарии УНН отметил, что аэромедицинская эвакуация является необходимым механизмом для системы здравоохранения, а её развитие соответствует практике многих стран. По его словам, выполнение таких полётов потребует серьёзной организационной и технической работы, поскольку в условиях войны невозможно гарантировать полную безопасность воздушных перевозок. В то же время он предостерегает от прямого отождествления таких полётов с открытием воздушного пространства для гражданской авиации.

Что касается перспективы восстановления гражданского авиасообщения, то, безусловно, опыт организации таких полётов будет полезен. Не сказал бы, что это уже непосредственный шаг к открытию гражданской авиации, но постепенно Украина сможет оценивать собственные возможности, в частности то, насколько реально возобновлять полёты в отдельных частях воздушного пространства - пояснил эксперт.

По его мнению, если говорить о потенциальном восстановлении гражданского авиасообщения, то запад Украины, безусловно, мог бы стать приоритетным направлением.

Это географически наиболее перспективная часть страны для такого сценария. Возобновление полётов в этом направлении могло бы быть эффективным и экономически целесообразным. Думаю, что в будущем это направление может получить развитие, однако всё будет зависеть от ситуации с безопасностью и реальных возможностей обеспечить защиту полётов - заявил Дмитрий Воронков.

Аналогичного мнения придерживается военный эксперт Богдан Долинце. Он подчёркивает, что ключевое отличие заключается в статусе воздушных судов и характере задач: медицинскую эвакуацию будет выполнять государственная авиация, а не коммерческие перевозчики.

Я бы не стал напрямую связывать восстановление аэромедицинской эвакуации с подготовкой к возвращению гражданской авиации. Прежде всего необходимо понимать, что воздушные суда, привлекаемые к выполнению таких задач, относятся к так называемой государственной авиации. Они не являются частью системы гражданских авиаперевозок, поэтому требования, процедуры и организация их полётов отличаются — отметил Богдан Долинце.

В то же время, по его словам, накопленный опыт в перспективе может быть полезен для других направлений авиационной деятельности.

Безусловно, те решения, практический опыт и правила взаимодействия, которые будут выработаны в ходе организации аэромедицинской эвакуации, в будущем могут стать основой для развития других авиационных направлений в Украине — добавил военный эксперт.

Таким образом, опрошенные УНН эксперты сходятся во мнении, что медицинские полёты не являются непосредственным первым этапом открытия гражданского неба. Однако они могут стать частью более широкого процесса восстановления авиационных возможностей страны — при условии надлежащей организации, определения маршрутов и зон полётов, а также координации с военными структурами.

Украинские авиакомпании должны вернуться на собственный рынок

Восстановление авиационной деятельности в Украине — это не только вопрос безопасности полётов и готовности аэропортов. Не менее важно, кто именно сможет воспользоваться этой инфраструктурой после открытия воздушного пространства. Украинские авиакомпании, которые с начала полномасштабного вторжения были вынуждены перенести свою деятельность за границу, должны получить возможность первыми вернуться на собственный рынок и участвовать в восстановлении авиасообщения.

Ведь часть украинских перевозчиков продолжает работать за рубежом, выполнять международные контракты, сохранять воздушные суда и специалистов. В течение 2022–2025 годов предприятия авиационной отрасли уплатили в государственный бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов. Кроме того, международная деятельность авиакомпаний обеспечивает поступление валюты в Украину.

Авиационный бизнес нуждается в правовой определённости

Для возвращения украинских перевозчиков недостаточно лишь открыть аэропорты и воздушное пространство. Государство должно решить ряд проблем, с которыми отрасль столкнулась во время войны. Среди них — рост расходов на техническое обслуживание воздушных судов, сложности с финансированием и страхованием, необходимость поддерживать международную сертификацию, а также налоговые споры, создающие дополнительные риски для перевозчиков.

Одной из наиболее острых проблем остаётся трактовка платежей за пользование самолётами и вертолётами, арендованными у иностранных компаний, как роялти. Начиная с 2024 года налоговые органы и Бюро экономической безопасности начали рассматривать платежи за аренду воздушных судов у нерезидентов как роялти. Это привело к открытию уголовных производств в отношении украинских авиакомпаний. Представители отрасли считают такой подход спорным и подчёркивают, что аренда самолёта или вертолёта и выплата роялти имеют разную экономическую сущность и правовое регулирование.

Для авиаперевозчиков эта неопределённость означает дополнительные юридические и финансовые риски именно в то время, когда они должны готовиться к восстановлению работы. Ведь лизинг является распространённым способом формирования авиапарка: значительная часть воздушных судов украинских компаний находится в пользовании на условиях аренды.

Министерство финансов уже работает над формированием единого подхода к налогообложению лизинговых платежей в пользу нерезидентов и подготовкой обобщающей налоговой консультации. Для рынка важно, чтобы этот вопрос был урегулирован понятно и последовательно, а правоприменение не создавало дополнительных препятствий для работы авиакомпаний.

Украина готовится к восстановлению авиасообщения: смогут ли вернуться отечественные перевозчики