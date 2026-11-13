Финляндия связалась с Украиной после поражения российского военного корабля

"Налог на Google" — сколько миллиардов получил бюджет и кто входит в число крупнейших плательщиков

"Налог на Google" — сколько миллиардов получил бюджет и кто входит в число крупнейших плательщиков

"Налог на Google" — сколько миллиардов получил бюджет и кто входит в число крупнейших плательщиков

"Налог на Google" — сколько миллиардов получил бюджет и кто входит в число крупнейших плательщиков

Топливо для войны горит в Волгограде — в Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших НПЗ россии

Топливо для войны горит в Волгограде — в Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших НПЗ россии

Топливо для войны горит в Волгограде — в Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших НПЗ россии

Топливо для войны горит в Волгограде — в Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших НПЗ россии

Цены на топливо в Украине снизятся после поступления новых партий - Корецкий

Цены на топливо в Украине снизятся после поступления новых партий - Корецкий

Цены на топливо в Украине снизятся после поступления новых партий - Корецкий

Цены на топливо в Украине снизятся после поступления новых партий - Корецкий