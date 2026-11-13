Финляндия связалась с Украиной после поражения российского военного корабля
Киев • УНН
Беспилотник поразил российский корвет «Буян-М». Финляндия заявила об уязвимости залива и рисках для судоходства.
Финляндия обратилась к Украине после того, как один из беспилотников на этой неделе поразил российский военный корабль. Это первый случай, когда военный корабль был поражён в оживлённом Финском заливе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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"Мы сказали украинцам, насколько уязвимой и хрупкой является оборонная структура этого узкого Финского залива", — заявил министр обороны страны Антти Хяккянен журналистам в Хельсинки в пятницу, 13 ноября.
Корвет класса "Буян-М" был поражён беспилотником рано утром в среду вблизи Суурсаари, известного на русском языке как "Гогланд", примерно в 45 километрах от побережья Финляндии.
"Поражение в международных водах, что является очень чувствительным с точки зрения окружающей среды и объёма гражданского трафика, — мы даём им понять, что они должны учитывать", — сказал Хяккянен.
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СБУ 11 ноября сообщила, что "спланировала и осуществила поражение малого ракетного корабля проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск". Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Его спустили на воду в 2022 году".