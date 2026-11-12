Финляндия зафиксировала удар по российскому военному кораблю в Балтийском море — СМИ

Фото иллюстративное

В четвер финские военные сообщили, что накануне их силы зафиксировали "удар" по российскому военному кораблю в Балтийском море, однако ситуация с безопасностью в этом районе остается стабильной, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие и что именно стало причиной удара. Эстонские СМИ в четверг сообщили, что речь идет о небольшом корабле российского военно-морского флота, который впоследствии вернулся в Санкт-Петербург.

"Силы обороны Финляндии зафиксировали... удар по российскому военному кораблю в районе Финского залива и отслеживали развитие ситуации", — отметил представитель финских вооруженных сил в письменном заявлении для агентства Reuters.

По словам представителя, Финляндии в настоящее время не угрожает непосредственная военная опасность. В Силах обороны отказались предоставить дополнительные подробности относительно места или времени инцидента, а также способа, которым он был обнаружен.

Добавим

СМИ добавляет, что Украина неоднократно направляла волны военных беспилотников в сторону Ленинградской области на северо-западе России. В этом регионе расположены Санкт-Петербург, а также порт Усть-Луга на Балтийском море — важный экспортный узел для таких товаров, как нефть и зерно.

Некоторые украинские беспилотники залетали в воздушное пространство Финляндии и стран Балтии, что вызвало опасения, что война может распространиться на страны НАТО, граничащие с Россией и ее союзником — Беларусью.

Рано утром в среду Эстония, Латвия и Литва предупредили своих граждан о необходимости найти укрытие из-за появления беспилотников в их воздушном пространстве; в ответ НАТО подняло в воздух боевые самолеты.

Финский залив — это узкая часть Балтийского моря между Финляндией и Эстонией, простирающаяся на восток, до Санкт-Петербурга.