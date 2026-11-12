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Фінляндія зафіксувала удар по російському військовому кораблю у Балтійському морі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2030 перегляди

Фінські військові повідомили про удар по російському кораблю у Фінській затоці. Постраждалі та причина інциденту наразі невідомі.

Фінляндія зафіксувала удар по російському військовому кораблю у Балтійському морі - ЗМІ
Фото ілюстративне

У четвер військові Фінляндії повідомили, що напередодні їхні сили зафіксували "удар" по російському військовому кораблю в Балтійському морі, проте ситуація з безпекою в цьому районі залишається стабільною, передає УНН із посиланням на Reuters.

Наразі невідомо, чи є постраждалі та що саме стало причиною удару. Естонські ЗМІ в четвер повідомили, що йдеться про невеликий корабель російського військово-морського флоту, який згодом повернувся до санкт-петербурга.

"Сили оборони Фінляндії зафіксували... удар по російському військовому кораблю в районі Фінської затоки та відстежували розвиток ситуації", — зазначив речник фінських збройних сил у письмовій заяві для агентства Reuters.

За словами речника, Фінляндії наразі не загрожує безпосередня військова небезпека. У Силах оборони відмовилися надати додаткові подробиці щодо місця чи часу інциденту, а також способу, у який його було виявлено.

Додамо

ЗМІ додає, що Україна неодноразово спрямовувала хвилі військових безпілотників у бік ленінградської області на північному заході росії. У цьому регіоні розташовані санкт-петербург, а також порт Усть-Луга на Балтійському морі — важливий експортний вузол для таких товарів, як нафта та зерно.

Деякі українські безпілотники залітали у повітряний простір Фінляндії та країн Балтії, що викликало побоювання, ніби війна може поширитися на країни НАТО, які межують із росією та її союзником — білоруссю.

Рано-вранці в середу Естонія, Латвія та Литва попередили своїх громадян про необхідність знайти укриття через появу безпілотників у їхньому повітряному просторі; у відповідь НАТО підняло в повітря бойові літаки.

Фінська затока — це вузька частина Балтійського моря між Фінляндією та Естонією, що простягається на схід, до Санкт-Петербурга.

Антоніна Туманова

Світ
Війна в Україні
Білорусь
Reuters
Латвія
НАТО
Фінляндія
Литва
Естонія
Україна