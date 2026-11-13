Фінляндія зв'язалася з Україною після ураження російського військового корабля

"Податок на Google" - скільки мільярдів отримав бюджет та хто серед найбільших платників

"Податок на Google" - скільки мільярдів отримав бюджет та хто серед найбільших платників

"Податок на Google" - скільки мільярдів отримав бюджет та хто серед найбільших платників

"Податок на Google" - скільки мільярдів отримав бюджет та хто серед найбільших платників

Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії

Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії

Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії

Пальне для війни горить у Волгограді - у Генштабі підтвердили ураження одного із найбільших НПЗ росії

Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький

Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький

Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький

Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький