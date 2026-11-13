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Фінляндія зв'язалася з Україною після ураження російського військового корабля

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

Безпілотник уразив російський корвет «Буян-М». Фінляндія заявила про вразливість затоки та ризики для судноплавства.

Фінляндія зв'язалася з Україною після ураження російського військового корабля

Фінляндія звернулася до України після того, як один з безпілотників цього тижня уразив російський військовий корабель. Це перший випадок, коли військовий корабель уражено у жвавій Фінській затоці. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Ми сказали українцям, наскільки вразливою та крихкою оборонною структурою є ця вузька Фінська затока", - заявив міністр оборони країни Антті Хаккянен журналістам у Гельсінкі в п'ятницю, 13 листопада.

Корвет класу "Буян-М" уразив безпілотник рано вранці в середу поблизу Суурсаарі, відомого російською мовою як "Гогланд", приблизно за 45 кілометрів від узбережжя Фінляндії.

"Ураження у міжнародних водах, що є дуже чутливим з точки зору навколишнього середовища та обсягу цивільного трафіку - ми даємо їм зрозуміти, що вони повинні враховувати", - сказав Хаккянен.

Фінляндія зафіксувала удар по російському військовому кораблю у Балтійському морі - ЗМІ12.11.26, 16:39 • 5518 переглядiв

Доповнення

СБУ 11 листопада повідомила, що "спланувала та реалізувала ураження малого ракетного корабля проєкту "Буян-М" "Наро-Фомінськ". Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Його було спущено на воду у 2022 році".  

Юлія Шрамко

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