Фінляндія зв'язалася з Україною після ураження російського військового корабля
Київ • УНН
Безпілотник уразив російський корвет «Буян-М». Фінляндія заявила про вразливість затоки та ризики для судноплавства.
Фінляндія звернулася до України після того, як один з безпілотників цього тижня уразив російський військовий корабель. Це перший випадок, коли військовий корабель уражено у жвавій Фінській затоці. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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"Ми сказали українцям, наскільки вразливою та крихкою оборонною структурою є ця вузька Фінська затока", - заявив міністр оборони країни Антті Хаккянен журналістам у Гельсінкі в п'ятницю, 13 листопада.
Корвет класу "Буян-М" уразив безпілотник рано вранці в середу поблизу Суурсаарі, відомого російською мовою як "Гогланд", приблизно за 45 кілометрів від узбережжя Фінляндії.
"Ураження у міжнародних водах, що є дуже чутливим з точки зору навколишнього середовища та обсягу цивільного трафіку - ми даємо їм зрозуміти, що вони повинні враховувати", - сказав Хаккянен.
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СБУ 11 листопада повідомила, що "спланувала та реалізувала ураження малого ракетного корабля проєкту "Буян-М" "Наро-Фомінськ". Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Його було спущено на воду у 2022 році".