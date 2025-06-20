Сибіга: путін зневажає мирні зусилля США і світу, він - убивця українців і власного народу

Заяви російського диктатора володимира путіна, які пролунали у п’ятницю, 20 червня, демонструють повну зневагу до мирних зусиль США щодо припинення війни. Про це написав в соцмережі "Х" міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

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Як зазначив Сибіга, у той час, коли США та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, російський диктатор і воєнний злочинець обговорює плани захоплення більшої кількості української території та вбивства ще більшої кількості українців. Також голова МЗС відреагував і на слова путіна, що "там, де ступила нога російського солдата – там російська земля".

Насправді, куди б не ступив російський солдат, він приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення. путіну байдуже до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими дронами. Він масовий убивця власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій бані в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг – зазначив Сибіга.

Він додав: поки путін зайнятий тим, що відправляє війська в чужі країни, він економічно ставить на коліна власних громадян у власній державі. А його цинічні заяви заяви служать лише одній меті: відвернути увагу громадськості від повного провалу його чвертьстолітнього правління.

Єдиний спосіб змусити росію до миру – це позбавити її відчуття безкарності. Збільшити підтримку оборони України та завдати сильного удару по російській економіці руйнівними санкціями. Визнати росію терористичною державою. Повністю ізолювати її. Повернути москву до тями – написав Сибіга.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що москва не добивається капітуляції України, а наполягає на визнанні "реалій на землі". Це означає, що Україна має змиритися з окупацією та анексією своїх територій, а також відмовитися від вступу в НАТО.