Законопроект о сроках службы уже подготовлен в нескольких версиях, работа ведётся внутри правительства — Минобороны

Законопроект о сроках службы уже подготовлен Министерством обороны в нескольких версиях. В настоящее время внутри правительства ведется работа над тем, какой документ будет принят. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Любовь Галан во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 ноября, передает УНН.

Такой законопроект уже подготовлен Министерством обороны в нескольких версиях, и сейчас ведется работа внутри правительства, а также с военно-политическим руководством, очевидно, на которое будет влиять этот законопроект, по поводу того, как он может быть реализован и в какой версии