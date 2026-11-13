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Financial Times
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Законопроект о сроках службы уже подготовлен в нескольких версиях, работа ведётся внутри правительства — Минобороны

Киев • УНН

 • 1780 просмотра

Минобороны подготовило несколько версий законопроекта о сроках службы. Правительство и военно-политическое руководство определяют окончательный вариант.

Законопроект о сроках службы уже подготовлен в нескольких версиях, работа ведётся внутри правительства — Минобороны

Законопроект о сроках службы уже подготовлен Министерством обороны в нескольких версиях. В настоящее время внутри правительства ведется работа над тем, какой документ будет принят. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Любовь Галан во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 ноября, передает УНН.

Детали

Такой законопроект уже подготовлен Министерством обороны в нескольких версиях, и сейчас ведется работа внутри правительства, а также с военно-политическим руководством, очевидно, на которое будет влиять этот законопроект, по поводу того, как он может быть реализован и в какой версии

— сказала Галан.

Она добавила, что работа продолжается очень активно.

Напомним

Министерство обороны Украины готовит ряд решений по итогам совещания Президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны Михаилом Федоровым.

Павел Башинский

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