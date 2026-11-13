Законопроект о сроках службы уже подготовлен в нескольких версиях, работа ведётся внутри правительства — Минобороны
Киев • УНН
Минобороны подготовило несколько версий законопроекта о сроках службы. Правительство и военно-политическое руководство определяют окончательный вариант.
Законопроект о сроках службы уже подготовлен Министерством обороны в нескольких версиях. В настоящее время внутри правительства ведется работа над тем, какой документ будет принят. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Любовь Галан во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 ноября, передает УНН.
Детали
Такой законопроект уже подготовлен Министерством обороны в нескольких версиях, и сейчас ведется работа внутри правительства, а также с военно-политическим руководством, очевидно, на которое будет влиять этот законопроект, по поводу того, как он может быть реализован и в какой версии
Она добавила, что работа продолжается очень активно.
Напомним
Министерство обороны Украины готовит ряд решений по итогам совещания Президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны Михаилом Федоровым.