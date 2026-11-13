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Законопроєкт про терміни служби вже підготовлено у кількох версіях, ведеться робота всередині уряду - Міноборони

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Міноборони підготувало кілька версій законопроєкту про терміни служби. Уряд і військово-політичне керівництво визначають остаточний варіант.

Законопроєкт про терміни служби вже підготовлено у кількох версіях, ведеться робота всередині уряду - Міноборони

Проєкт закону про терміни служби вже підготовлений у кількох версіях Міністерством оборони. Наразі ведеться робота у середині уряду щодо того, який документ буде ухвалено. Про це заявила заступниця міністра оборони України Любов Галан під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада, передає УНН.

Деталі

Такий законопроєкт у декількох версіях вже підготовлений Міністерством оборони, і зараз ведеться робота в середині уряду, і також з військово-політичним керівництвом, очевидно на який буде впливати цей законопроєкт з приводу того, як він може бути реалізований, у якій версії

- сказала Галан.

Вона додала, що робота триває дуже активно.

Нагадаємо

Міністерство оборони України готує низку рішень за підсумками наради Президента України Володимира Зеленського з Міністром оборони Михайлом Федоровим.

Павло Башинський

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