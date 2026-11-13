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Световой меч Дарта Вейдера ушёл с молотка почти за $5 млн

Киев • УНН

 • 1986 просмотра

Реквизит из двух фильмов «Звёздных войн» продали в Далласе за $4,875 млн. Покупателя не разглашают.

Световой меч Дарта Вейдера ушёл с молотка почти за $5 млн

Один из самых известных реквизитов в истории кино ушел с молотка в США: световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе Heritage Auctions в Далласе 12 ноября. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что итоговая сумма составила $4,875 млн. По данным организаторов, это рекордная цена для любого коллекционного предмета, связанного с этой франшизой.

Меч использовали в двух фильмах оригинальной трилогии — «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983). В частности, именно с ним Вейдер сражался с Люком Скайуокером в Облачном городе, где произнес знаменитую фразу: «Я твой отец».

На рукояти меча заметны следы износа: царапины, трещина и даже отломанный фрагмент. Обычно такие дефекты снижают стоимость, но в данном случае они считаются важным доказательством подлинности реквизита для аукционного дома. Имя покупателя меча Вейдера не разглашается.

Проданный реквизит превзошел предыдущий рекорд для предметов из «Звездных войн», установленный совсем недавно, в июле 2026 года. Тогда световой меч Люка Скайуокера вместе с реквизитом, изображавшим его отрубленную руку, продали за $3,75 млн.

Продажа меча Дарта Вейдера на аукционе: озвучена невероятная цена за данный артефакт05.09.25, 13:07 • 6787 просмотров

Ольга Розгон

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