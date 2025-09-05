Продажа меча Дарта Вейдера на аукционе: озвучена невероятная цена за данный артефакт
Киев • УНН
Световой меч Дарта Вейдера из фильмов "Звездные войны" продан на аукционе за 126 000 долларов. Он использовался в лентах "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".
Световой меч Дарта Вейдера из культовой саги фильмов "Звездные войны" стал очень популярным среди коллекционеров - его выставили на аукцион. Его предварительная оценочная стоимость составляла от 1 до 3 миллионов долларов, сообщает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Детали
Этот желанный реквизит использовался в фильмах "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Сообщается, что меч был продан за 126 000 долларов.
Среди других предметов, проданных на аукционе, были кнут и ремень Индианы Джонса, которые Харрисон Форд использовал в фильме Стивена Спилберга "Индиана Джонс и последний крестовый поход", которые были проданы за 475 650 долларов. Также флейта Рессикан Жана-Люка Пикара, которая принадлежала персонажу Патрика Стюарта в "Звездном пути: Следующее поколение", была продана за 403 200 долларов.
Кроме того, баллон с огнеметом и рюкзак Рика Далтона, которые Леонардо ДиКаприо носил в фильме "Однажды в Голливуде", были проданы за 346 500 долларов.
Напомним
