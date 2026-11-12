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Гарри Кейн установил уникальное достижение сборной Англии

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Гарри Кейн провёл 126-й матч за Англию против Хорватии и превзошёл рекорд Питера Шилтона. Англичане ведут 1:0.

Гарри Кейн установил уникальное достижение сборной Англии
Фото: Reuters

Капитан сборной Англии Гарри Кейн в матче против Хорватии в Лиге наций вышел на поле в 126-й раз в форме "Трех львов", побив рекорд по количеству матчей Питера Шилтона, передает УНН

Детали

Перед игрой Питер Шилтон, на счету которого было 125 матчей, вручил Кейну памятную награду. 

"Феноменальный рекорд, переданный от одной легенды „Трех львов" другой", — говорится в посте. 

Также Кейн получил от капитана сборной Хорватии Луки Модрича историческую копию футбольного мяча, который был привезен из Англии в Хорватию в 1800 году. 

Поздравляем с завоеванием "Золотого мяча" и получением звания рекордсмена сборной Англии по количеству матчей (126 выходов на поле) — два выдающихся достижения, которые отражают вашу непревзойденную карьеру и продолжительное наследие. В 1880 году английские промышленники привезли в Хорватию первый футбольный мяч, популяризировав игру миллионов среди жителей Жупаньи и оставив им подарок, который стал частью истории хорватского футбола. Сегодня мы с гордостью повторяем этот жест, даря эту копию исторического мяча —  символ прочной связи между английским и хорватским футболом. Искренне поздравляем и желаем успехов 

— заявили в Федерации футбола Хорватии. 

Кроме того, Кейн вышел на поле с "Золотым мячом", который завоевал в октябре. 

Отметим, в настоящее время сборные Англии и Хорватии встречаются в Лиге наций. Счет в пользу англичан — 1:0. Гол с передачи Джуда Беллингема забил Морган Роджерс. 

Гарри Кейн — обладатель «Золотого мяча»-202627.10.26, 00:57 • 14149 просмотров

Павел Башинский

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Англия
Хорватия