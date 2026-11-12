Гарри Кейн установил уникальное достижение сборной Англии

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Капитан сборной Англии Гарри Кейн в матче против Хорватии в Лиге наций вышел на поле в 126-й раз в форме "Трех львов", побив рекорд по количеству матчей Питера Шилтона, передает УНН.

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Перед игрой Питер Шилтон, на счету которого было 125 матчей, вручил Кейну памятную награду.

"Феноменальный рекорд, переданный от одной легенды „Трех львов" другой", — говорится в посте.

Также Кейн получил от капитана сборной Хорватии Луки Модрича историческую копию футбольного мяча, который был привезен из Англии в Хорватию в 1800 году.

Поздравляем с завоеванием "Золотого мяча" и получением звания рекордсмена сборной Англии по количеству матчей (126 выходов на поле) — два выдающихся достижения, которые отражают вашу непревзойденную карьеру и продолжительное наследие. В 1880 году английские промышленники привезли в Хорватию первый футбольный мяч, популяризировав игру миллионов среди жителей Жупаньи и оставив им подарок, который стал частью истории хорватского футбола. Сегодня мы с гордостью повторяем этот жест, даря эту копию исторического мяча — символ прочной связи между английским и хорватским футболом. Искренне поздравляем и желаем успехов — заявили в Федерации футбола Хорватии.

Кроме того, Кейн вышел на поле с "Золотым мячом", который завоевал в октябре.

Отметим, в настоящее время сборные Англии и Хорватии встречаются в Лиге наций. Счет в пользу англичан — 1:0. Гол с передачи Джуда Беллингема забил Морган Роджерс.

Гарри Кейн — обладатель «Золотого мяча»-2026