Путин предлагает посредничество в ближневосточном конфликте, отказываясь прекратить войну в Украине - Сибига

$41.630.10
47.900.11
ukenru
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
14:14 • 12580 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
13:56 • 32872 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
13:07 • 34481 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
11:44 • 43783 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
19 июня, 10:50 • 110133 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 60071 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 143535 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 202581 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 93812 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:24 • 129883 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
48%
748мм
Популярные новости
ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов19 июня, 08:27 • 62679 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 132252 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 72982 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное12:42 • 25119 просмотра
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 60230 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ12:44 • 60310 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА12:22 • 73061 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать19 июня, 10:50 • 110102 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 132347 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 165971 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Рустем Умєров
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони14:51 • 13451 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное12:42 • 25217 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 173420 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 221814 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 223188 просмотра
Актуальное
Форбс
Facebook
MIM-104 Patriot
НАСАМС
FIM-92 Stinger

Путин предлагает посредничество в ближневосточном конфликте, отказываясь прекратить войну в Украине - Сибига

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Россия лицемерно пытается спасти ядерные возможности Ирана и осуждает удары на Ближнем Востоке, одновременно атакуя Украину.

Путин предлагает посредничество в ближневосточном конфликте, отказываясь прекратить войну в Украине - Сибига

Кремль лицемерит в своей внешней политике, и рост напряженности на Ближнем Востоке демонстрирует по меньшей мере два свежих примера неустанного лицемерия Москвы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.  

Во-первых, путин отчаянно пытается спасти возможности Ирана по производству ядерного оружия, выдавая себя за "посредника". Во-вторых, Россия осуждает удары на Ближнем Востоке, одновременно безжалостно атакуя Украину. путин делает вид, что предлагает свои услуги по прекращению войны на Ближнем Востоке, отказываясь прекратить свою собственную.

- написал Сибига.

100 дней, как РФ отвергает первый шаг к миру: Сибига о предложении США прекратить огонь19.06.25, 10:14 • 2782 просмотра

По его словам, единственный рациональный вывод из такой политики и поведения заключается в том, что России нельзя доверять ни в одной ситуации, и она всегда является частью или причиной проблемы, а не ее решением.

"Россия бьет по объектам ОПК": Путин цинично прокомментировал кровавый удар по Киеву19.06.25, 03:08 • 46321 просмотр

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаполитикаНовости Мира
Андрей Сибига
Украина
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9