Путин предлагает посредничество в ближневосточном конфликте, отказываясь прекратить войну в Украине - Сибига

Кремль лицемерит в своей внешней политике, и рост напряженности на Ближнем Востоке демонстрирует по меньшей мере два свежих примера неустанного лицемерия Москвы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Во-первых, путин отчаянно пытается спасти возможности Ирана по производству ядерного оружия, выдавая себя за "посредника". Во-вторых, Россия осуждает удары на Ближнем Востоке, одновременно безжалостно атакуя Украину. путин делает вид, что предлагает свои услуги по прекращению войны на Ближнем Востоке, отказываясь прекратить свою собственную. - написал Сибига.

100 дней, как РФ отвергает первый шаг к миру: Сибига о предложении США прекратить огонь

По его словам, единственный рациональный вывод из такой политики и поведения заключается в том, что России нельзя доверять ни в одной ситуации, и она всегда является частью или причиной проблемы, а не ее решением.

"Россия бьет по объектам ОПК": Путин цинично прокомментировал кровавый удар по Киеву