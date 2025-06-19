Путин предлагает посредничество в ближневосточном конфликте, отказываясь прекратить войну в Украине - Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что Россия лицемерно пытается спасти ядерные возможности Ирана и осуждает удары на Ближнем Востоке, одновременно атакуя Украину.
Кремль лицемерит в своей внешней политике, и рост напряженности на Ближнем Востоке демонстрирует по меньшей мере два свежих примера неустанного лицемерия Москвы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Во-первых, путин отчаянно пытается спасти возможности Ирана по производству ядерного оружия, выдавая себя за "посредника". Во-вторых, Россия осуждает удары на Ближнем Востоке, одновременно безжалостно атакуя Украину. путин делает вид, что предлагает свои услуги по прекращению войны на Ближнем Востоке, отказываясь прекратить свою собственную.
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По его словам, единственный рациональный вывод из такой политики и поведения заключается в том, что России нельзя доверять ни в одной ситуации, и она всегда является частью или причиной проблемы, а не ее решением.
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