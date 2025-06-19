путін пропонує посередництво у близькосхідному конфлікті, відмовляючись припинити війну в Україні - Сибіга

кремль лицемірить у своїй зовнішній політиці, і зростання напруженості на Близькому Сході демонструє щонайменше два свіжих приклади невпинного лицемірства москви. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

По-перше, путін відчайдушно намагається врятувати можливості Ірану з виробництва ядерної зброї, видаючи себе за "посередника". По-друге, росія засуджує удари на Близькому Сході, водночас безжально атакуючи Україну. путін вдає, що пропонує свої послуги у припиненні війни на Близькому Сході, відмовляючись припинити свою власну - написав Сибіга.

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За його словами, єдиний раціональний висновок з такої політики та поведінки полягає в тому, що росії не можна довіряти в жодній ситуації, і вона завжди є частиною або причиною проблеми, а не її рішенням.

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