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путін пропонує посередництво у близькосхідному конфлікті, відмовляючись припинити війну в Україні - Сибіга

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що росія лицемірить, намагаючись врятувати ядерні можливості Ірану та засуджуючи удари на Близькому Сході, водночас атакуючи Україну.

путін пропонує посередництво у близькосхідному конфлікті, відмовляючись припинити війну в Україні - Сибіга

кремль лицемірить у своїй зовнішній політиці, і зростання напруженості на Близькому Сході демонструє щонайменше два свіжих приклади невпинного лицемірства москви. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.  

По-перше, путін відчайдушно намагається врятувати можливості Ірану з виробництва ядерної зброї, видаючи себе за "посередника". По-друге, росія засуджує удари на Близькому Сході, водночас безжально атакуючи Україну. путін вдає, що пропонує свої послуги у припиненні війни на Близькому Сході, відмовляючись припинити свою власну

- написав Сибіга.

Сто днів, як рф відкидає перший крок до миру: Сибіга про пропозицію США припинити вогонь 19.06.25, 10:14 • 2782 перегляди

За його словами, єдиний раціональний висновок з такої політики та поведінки полягає в тому, що росії не можна довіряти в жодній ситуації, і вона завжди є частиною або причиною проблеми, а не її рішенням.

"росія б’є по об’єктах ОПК": путін цинічно прокоментував кривавий удар по Києву19.06.25, 03:08 • 46321 перегляд

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітикаНовини Світу
Сибіга Андрій Іванович
Україна
Іран
Tesla
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