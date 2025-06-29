Зеленский: Украина полностью синхронизирует санкции ЕС против россии, на очереди - Иран

Украина полностью синхронизировала 13 и 14 пакеты санкций Европейского Союза против россии, также на 100% будет синхронизирован пакет европейских санкций в отношении Ирана. Об этом в вечернем обращении 29 июня заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Зеленского, работа по синхронизации санкций будет продолжена. Он отметил, что ожидает "быстрого движения" от украинских государственных институтов.

Сейчас санкции должны быть одним из ключевых приоритетов – санкции мира против россии. Это то, что реально ограничивает российские стратегические возможности развития, их потенциал и должно с каждым днем всё больнее ограничивать российскую возможность продолжать эту войну, войну против нашей независимости