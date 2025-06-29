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Зеленский: Украина полностью синхронизирует санкции ЕС против россии, на очереди - Иран

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Украина полностью синхронизировала 13 и 14 пакеты санкций ЕС против рф, а также на 100% синхронизирует пакет санкций ЕС в отношении Ирана. Владимир Зеленский подчеркнул важность санкций для ограничения российских возможностей и ожидает быстрого движения от украинских институтов.

Зеленский: Украина полностью синхронизирует санкции ЕС против россии, на очереди - Иран

Украина полностью синхронизировала 13 и 14 пакеты санкций Европейского Союза против россии, также на 100% будет синхронизирован пакет европейских санкций в отношении Ирана. Об этом в вечернем обращении 29 июня заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, работа по синхронизации санкций будет продолжена. Он отметил, что ожидает "быстрого движения" от украинских государственных институтов.

Сейчас санкции должны быть одним из ключевых приоритетов – санкции мира против россии. Это то, что реально ограничивает российские стратегические возможности развития, их потенциал и должно с каждым днем всё больнее ограничивать российскую возможность продолжать эту войну, войну против нашей независимости

– заявил Зеленский.

Он добавил, что на следующей неделе Украина готовит совместно с партнерами новые решения по защите от российской агрессии.

Напомним

Президент США Дональд Трамп рассматривает новые санкции против РФ, которые предусматривают пошлины для стран, покупающих товары в России. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществополитикаНовости Мира
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Линдси Грэм
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Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Иран
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