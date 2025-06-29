Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підтримає нові санкції проти росії, які передбачають мита для країн, що купують товари в рф. Сенатор Ліндсі Грем обговорив це питання з Трампом, зазначивши, що все складається добре для підписання законопроєкту.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтримає нові санкції проти росії. Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем в ефірі ABC News, передає УНН.
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Як зазначив сенатор, Трамп розгляне це питання після липневих канікул. Дані санкції передбачають мита для країн, що купують товари в росії.
Грем заявив, що мав розмову з Трампом і наголосив на необхідності запровадити санкції проти росії. Для країн, які не підтримують Україну також запровадять 500% тарифи, додав він.
Відповідаючи на питання ведучого, чи готовий Трамп підписати законопроєкт про санкції, Грем відповів, що "все складається добре".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Європейський Союз схвалив продовження чинних санкцій проти рф. Це відбулось на тлі суперечок щодо 18-го пакету санкцій, який передбачає обмеження на трубопроводи та імпорт російського палива: проти нього виступають Угорщина і Словаччина.