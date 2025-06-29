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Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
14:43 • 6618 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
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Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм

Киев • УНН

 • 6342 просмотра

Президент США Дональд Трамп поддержит новые санкции против России, предусматривающие пошлины для стран, покупающих товары в РФ. Сенатор Линдси Грэм обсудил этот вопрос с Трампом, отметив, что все складывается хорошо для подписания законопроекта.

Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддержит новые санкции против России. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в эфире ABC News, передает УНН.

Детали

Как отметил сенатор, Трамп рассмотрит этот вопрос после июльских каникул. Данные санкции предусматривают пошлины для стран, покупающих товары в России.

Грэм заявил, что разговаривал с Трампом и подчеркнул необходимость ввести санкции против России. Для стран, которые не поддерживают Украину, также введут 500% тарифы, добавил он.

Отвечая на вопрос ведущего, готов ли Трамп подписать законопроект о санкциях, Грэм ответил, что «все складывается хорошо».

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Европейский Союз одобрил продление действующих санкций против РФ. Это произошло на фоне споров по поводу 18-го пакета санкций, который предусматривает ограничения на трубопроводы и импорт российского топлива: против него выступают Венгрия и Словакия.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Европейский Союз
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
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