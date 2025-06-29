Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп поддержит новые санкции против России, предусматривающие пошлины для стран, покупающих товары в РФ. Сенатор Линдси Грэм обсудил этот вопрос с Трампом, отметив, что все складывается хорошо для подписания законопроекта.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддержит новые санкции против России. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в эфире ABC News, передает УНН.
Детали
Как отметил сенатор, Трамп рассмотрит этот вопрос после июльских каникул. Данные санкции предусматривают пошлины для стран, покупающих товары в России.
Грэм заявил, что разговаривал с Трампом и подчеркнул необходимость ввести санкции против России. Для стран, которые не поддерживают Украину, также введут 500% тарифы, добавил он.
Отвечая на вопрос ведущего, готов ли Трамп подписать законопроект о санкциях, Грэм ответил, что «все складывается хорошо».
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Европейский Союз одобрил продление действующих санкций против РФ. Это произошло на фоне споров по поводу 18-го пакета санкций, который предусматривает ограничения на трубопроводы и импорт российского топлива: против него выступают Венгрия и Словакия.