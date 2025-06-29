Зеленський: Україна повністю синхронізує санкції ЄС проти росії, на черзі - Іран
Київ • УНН
Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти рф, а також на 100% синхронізує пакет санкцій ЄС щодо Ірану. Володимир Зеленський наголосив на важливості санкцій для обмеження російських можливостей та очікує швидкого руху від українських інституцій.
Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій Європейського Союзу проти росії, також на 100% буде синхронізовано пакет європейських санкцій щодо Ірану. Про це у вечірньому зверненні 29 червня заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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За словами Зеленського, робота щодо синхронізації санкції буде продовжена. Він зазначив, що очікує "швидкого руху" від українських державних інституцій.
Зараз санкції повинні бути одним із ключових пріоритетів – санкції світу проти росії. Це те, що реально обмежує російські стратегічні можливості розвитку, їхній потенціал і повинно з кожним днем більш болісно обмежувати російську можливість продовжувати цю війну, війну проти нашої незалежності
Він додав, що наступного тижня Україна готує спільно з партнерами нові рішення щодо захисту від російської агресії.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп розглядає нові санкції проти рф, які передбачають мита для країн, що купують товари в росії. Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.