В Украине заблокировано более 35 YouTube-каналов, связанных с российской пропагандой
Киев • УНН
В Украине заблокировано более 35 YouTube-каналов, связанных с российской пропагандой, большинство из них под санкциями СНБО. Среди заблокированных – Диана Панченко, Алексей Арестович, российские пропагандисты.
Санкции СНБО Украины применены в отношении большинства из них. Перечень заблокированных каналов сообщил Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
В последнее время на территории Украины YouTube заблокировал более 35 каналов лиц, распространяющих созвучные российской пропаганде нарративы.
В списке заблокированных каналов, в частности, фигурируют следующие медийщики, блогеры и политики:
- экс-ведущая подсанкционного телеканала NewsOne Диана Панченко (2 канала);
- экс-ведущий подсанкционного телеканала NewsOne Александр Шелест (2 канала);
- блогер Алексей Арестович (2 канала);
- политолог Вадим Карасев;
- бывший нардеп, блогер Игорь Мосийчук;
- бывший нардеп Геннадий Балашов (2 канала);
- объявленный в розыск фигурант уголовного производства Артем Дмитрук;
- блогер Ростислав Шапошников (3 канала);
- политолог Константин Бондаренко;
- блогер Дмитрий Василец (2 канала);
- фигурант уголовных производств Павел Онищенко;
- телеведущая Лана Шевчук;
- телеведущий Макс Назаров (Назар Диордица);
- блогер Андрей Серебрянский, известный как Андрей Луганский (6 каналов);
- российский журналист, депутат госдумы рф Анатолий Вассерман;
- российская журналистка Юлия Латынина;
- российская телеведущая Анастасия Кашеварова (2 канала);
- российский писатель-пропагандист Захар Прилепин;
- российский телеведущий Руслан Осташко (2 канала);
- российский блогер Николай Стариков (2 канала) и другие.
Напомним
В начале июля УНН передавал, что Президент Украины Владимир Зеленский активировал решение СНБО о санкциях против 403 физических и 188 юридических лиц. Это синхронизирует украинские ограничения с 9-14 пакетами санкций ЕС.