В Украине заблокировано более 35 YouTube-каналов, связанных с российской пропагандой

Санкции СНБО Украины применены в отношении большинства из них. Перечень заблокированных каналов сообщил Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В последнее время на территории Украины YouTube заблокировал более 35 каналов лиц, распространяющих созвучные российской пропаганде нарративы. - сообщил ЦПД.

В списке заблокированных каналов, в частности, фигурируют следующие медийщики, блогеры и политики:

экс-ведущая подсанкционного телеканала NewsOne Диана Панченко (2 канала);

экс-ведущий подсанкционного телеканала NewsOne Александр Шелест (2 канала);

блогер Алексей Арестович (2 канала);

политолог Вадим Карасев;

бывший нардеп, блогер Игорь Мосийчук;

бывший нардеп Геннадий Балашов (2 канала);

объявленный в розыск фигурант уголовного производства Артем Дмитрук;

блогер Ростислав Шапошников (3 канала);

политолог Константин Бондаренко;

блогер Дмитрий Василец (2 канала);

фигурант уголовных производств Павел Онищенко;

телеведущая Лана Шевчук;

телеведущий Макс Назаров (Назар Диордица);

блогер Андрей Серебрянский, известный как Андрей Луганский (6 каналов);

российский журналист, депутат госдумы рф Анатолий Вассерман;

российская журналистка Юлия Латынина;

российская телеведущая Анастасия Кашеварова (2 канала);

российский писатель-пропагандист Захар Прилепин;

российский телеведущий Руслан Осташко (2 канала);

российский блогер Николай Стариков (2 канала) и другие.

Напомним

В начале июля УНН передавал, что Президент Украины Владимир Зеленский активировал решение СНБО о санкциях против 403 физических и 188 юридических лиц. Это синхронизирует украинские ограничения с 9-14 пакетами санкций ЕС.