ukenru
15 августа, 12:08 • 75156 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
15 августа, 11:40 • 71699 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 115445 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 69056 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 115393 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 50911 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 78507 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 104419 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60334 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 231108 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
В Украине заблокировано более 35 YouTube-каналов, связанных с российской пропагандой

Киев • УНН

 • 3430 просмотра

В Украине заблокировано более 35 YouTube-каналов, связанных с российской пропагандой, большинство из них под санкциями СНБО. Среди заблокированных – Диана Панченко, Алексей Арестович, российские пропагандисты.

В Украине заблокировано более 35 YouTube-каналов, связанных с российской пропагандой

Санкции СНБО Украины применены в отношении большинства из них. Перечень заблокированных каналов сообщил Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В последнее время на территории Украины YouTube заблокировал более 35 каналов лиц, распространяющих созвучные российской пропаганде нарративы.

- сообщил ЦПД.

В списке заблокированных каналов, в частности, фигурируют следующие медийщики, блогеры и политики:

  • экс-ведущая подсанкционного телеканала NewsOne Диана Панченко (2 канала);
    • экс-ведущий подсанкционного телеканала NewsOne Александр Шелест (2 канала);
      • блогер Алексей Арестович (2 канала);
        • политолог Вадим Карасев;
          • бывший нардеп, блогер Игорь Мосийчук;
            • бывший нардеп Геннадий Балашов (2 канала);
              • объявленный в розыск фигурант уголовного производства Артем Дмитрук;
                • блогер Ростислав Шапошников (3 канала);
                  • политолог Константин Бондаренко;
                    • блогер Дмитрий Василец (2 канала);
                      • фигурант уголовных производств Павел Онищенко;
                        • телеведущая Лана Шевчук;
                          • телеведущий Макс Назаров (Назар Диордица);
                            • блогер Андрей Серебрянский, известный как Андрей Луганский (6 каналов);
                              • российский журналист, депутат госдумы рф Анатолий Вассерман;
                                • российская журналистка Юлия Латынина;
                                  • российская телеведущая Анастасия Кашеварова (2 канала);
                                    • российский писатель-пропагандист Захар Прилепин;
                                      • российский телеведущий Руслан Осташко (2 канала);
                                        • российский блогер Николай Стариков (2 канала) и другие.

                                          Напомним

                                          В начале июля УНН передавал, что Президент Украины Владимир Зеленский активировал решение СНБО о санкциях против 403 физических и 188 юридических лиц. Это синхронизирует украинские ограничения с 9-14 пакетами санкций ЕС.

                                          Игорь Тележников

                                          политикаКриминал и ЧП
                                          Совет национальной безопасности и обороны Украины
                                          Европейский Союз
                                          Владимир Зеленский
                                          Украина
                                          YouTube