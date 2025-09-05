Instagram-блогер Русалочка XL оштрафована почти на 5 млн грн за незаконную рекламу азартных игр

В прошлом месяце инстаграм-блогер Русалочка XL разместила в сторис видео, где назвала азартные игры "полезными для настроения и концентрации" и поделилась историей якобы о личном крупном выигрыше. Как выяснилось, история была вымышленной, а Государственное агентство по вопросам азартных игр PlayCity оштрафовало женщину за продвижение нелегального игорного бизнеса, передает УНН.

Детали

Instagram-блогер Русалочка XL в августе разместила в Stories видео, где называла азартные игры "полезными для настроения и концентрации", рассказывала о якобы личном выигрыше и добавила ссылку для перехода на сайт казино. Это классический пример манипулятивной рекламы с призывом играть. Во время проверки мы выяснили, что блогер даже не зарегистрирована как игрок в онлайн-казино, которое рекламирует. То есть ее "выигрышная история" была выдумана, а сам контент - создан для продвижения нелегального игорного бизнеса - говорится в сообщении.

За это Агентство "наложило штраф в размере ₴4,8 миллиона - 600 минимальных зарплат".

