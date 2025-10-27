В Украине заблокировали более 30 аккаунтов в TikTok за рекламу азартных игр: сколько еще на рассмотрении
Киев • УНН
В Украине заблокировано 33 аккаунта в TikTok, незаконно рекламировавших азартные игры, еще 20 находятся на рассмотрении. Общая аудитория заблокированных страниц составляет 365 тысяч пользователей.
Детали
В PlayCity отметили, что продолжают системный мониторинг социальных сетей, стриминговых сервисов и видеоплатформ.
Отныне имеем действенный инструмент противодействия аккаунтам в TikTok, которые нарушают законодательство. Уже заблокировано 33 аккаунта и еще 20 на рассмотрении платформы. Общая аудитория заблокированных страниц — 365 тысяч пользователей, а тех, что сейчас проверяются, — более 625 тысяч
PlayCity блокирует аккаунты совместно с Минцифрой через взаимодействие с глобальными цифровыми платформами.
