В Україні заблокували ще 47 акаунтів у TikTok за рекламу казино
Київ • УНН
В Україні видалили 47 TikTok акаунтів за незаконну рекламу азартних ігор. Ці сторінки мали сумарну аудиторію понад 1,3 млн підписників.
В Україні у межах другої хвилі блокувань видалили ще 47 акаунтів у TikTok за незаконну рекламу азартних ігор, передає УНН із посиланням на Мінцифру.
У межах другої хвилі блокувань видалили ще 47 акаунтів, що поширювали нелегальний контент. Сумарна аудиторія цих сторінок — понад 1,3 млн підписників
У відомстві додали, що серед видалених акаунтів були популярні розважальні профілі, які приховано чи відкрито рекламували нелегальні казино, бонуси і ставки.
Нагадаємо, у жовтні PlayCity почали кампанію з очищення TikTok від нелегальної реклами азартних ігор. Тоді було видалено 33 акаунти із загальною аудиторією понад 365 тисяч користувачів.