В Україні заблокували ще 47 акаунтів у TikTok за рекламу казино

В Україні у межах другої хвилі блокувань видалили ще 47 акаунтів у TikTok за незаконну рекламу азартних ігор, передає УНН із посиланням на Мінцифру.

У межах другої хвилі блокувань видалили ще 47 акаунтів, що поширювали нелегальний контент. Сумарна аудиторія цих сторінок — понад 1,3 млн підписників - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що серед видалених акаунтів були популярні розважальні профілі, які приховано чи відкрито рекламували нелегальні казино, бонуси і ставки.

Нагадаємо, у жовтні PlayCity почали кампанію з очищення TikTok від нелегальної реклами азартних ігор. Тоді було видалено 33 акаунти із загальною аудиторією понад 365 тисяч користувачів.