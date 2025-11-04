Shein запретил продажу секс-кукол после обвинений в педофильных коннотациях

Shein объявил о запрете продажи секс-кукол на своей платформе после попадания в скандал вокруг рекламы "с педофильскими коннотациями". Передает УНН со ссылкой на EFE.

Детали

Международный онлайн-ритейлер быстрой моды Shein заявил, что запретил продажу всех секс-кукол на своей платформе по всему миру. Поводом стало обвинение в демонстрации на веб-сайте компании из Сингапура товаров с "детской внешностью".

Скандал развивался во Франции, где была обнаружена реклама с явными педофильскими коннотациями. Подразделение страны по борьбе с мошенничеством объявило в субботу, что подало жалобу на Shein из-за обнаружения в продаже "секс-кукол с детской внешностью". Также французское правительство угрожало компании запретом на выход на национальный рынок европейской страны.

Shein довольно оперативно отреагировал. В понедельник азиатский гигант указал, что навсегда заблокировал "все учетные записи продавцов, связанные с незаконными или неподходящими товарами для секс-кукол". Также в Shein пообещали усилить контроль на своей глобальной платформе.

Компания заявила, что временно удалила категорию товаров для взрослых в качестве меры предосторожности.

Исполнительный председатель Дональд Танг сказал: "Борьба с эксплуатацией детей не подлежит обсуждению для Shein. Это были объявления на торговой площадке от сторонних продавцов, но я воспринимаю это лично".

"Мы отслеживаем источник и примем быстрые, решительные меры против виновных".

Напомним

