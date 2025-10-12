Педофіл та колишній фронтмен Lostprophets Ієн Воткінс загинув у в'язниці після нападу

$41.510.00
11 жовтня, 16:00
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Санду: росія хоче використати Молдову у війні проти України і розпочала гібридний наступ на нашу демократію
11 жовтня, 23:18
Лекорню назвав головний пріоритет на посаді премʼєра Франції
12 жовтня, 00:21
Уряд рф вніс Renault до списку підсанкційних компаній через можливе виробництво дронів для України
12 жовтня, 00:50
Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до путіна через гальмування зусиль щодо припинення війни - Politico
12 жовтня, 02:58
Партизани зірвали рух військових ешелонів рф у ростовській області
05:01
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
11 жовтня, 16:00
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 14:06
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись
11 жовтня, 08:00
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості
10 жовтня, 15:17
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень
10 жовтня, 13:35
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі
10 жовтня, 11:09
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом Гаррі
10 жовтня, 10:04
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам
10 жовтня, 09:18
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
9 жовтня, 12:21
Netflix робить ігри доступними на телевізорах
9 жовтня, 06:39
Педофіл та колишній фронтмен Lostprophets Ієн Воткінс загинув у в'язниці після нападу

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Ієн Воткінс, засуджений за сексуальні злочини проти дітей, помер у в'язниці HMP Wakefield після нападу. Поліція Західного Йоркширу заарештувала двох чоловіків за підозрою у вбивстві.

Педофіл та колишній фронтмен Lostprophets Ієн Воткінс загинув у в'язниці після нападу

Ієн Воткінс, засуджений за численні сексуальні злочини проти дітей, включно зі спробою зґвалтування немовляти, помер у в’язниці після нападу інших ув’язнених. Поліція Західного Йоркширу затримала двох чоловіків за підозрою у вбивстві, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Вокаліст гурту Lostprophets Ієн Воткінс помер після нападу у в'язниці

- підтвердили джерела у в'язниці, пише видання.

Поліція Західного Йоркширу повідомила, що двох чоловіків віком 25 та 43 років заарештували за підозрою у вбивстві.

Воткінс відбував 29-річний термін ув'язнення у в'язниці HMP Wakefield за сексуальні злочини проти дітей. Його було ув'язнено у грудні 2013 року за серію сексуальних злочинів проти дітей, включаючи спробу зґвалтування немовляти, пише BBC.

Поліція повідомила, що їх викликали до в'язниці в суботу вранці з повідомленнями про напад на ув'язненого, якого одразу оголосили мертвим.

Речник тюремної служби заявив, що їм відомо про інцидент у в'язниці, але вони "не можуть надати подальших коментарів, поки поліція проводить розслідування".

Попередні напади на співака

Раніше, у серпні 2023 року, на Воткінса вже нападали у в'язниці, проте отримані ним травми не загрожували життю. Напад у в'язниці Вейкфілд стався менш ніж за два тижні після публікації звіту про установу, де зазначалося, що рівень насильства там "значно зріс".

У звіті головного інспектора в'язниць йдеться:

Багато в'язнів розповідали нам, що почуваються в небезпеці, особливо старші чоловіки, засуджені за сексуальні злочини, які все частіше ділять в'язницю зі зростаючою кількістю молодших в'язнів

Воткінс визнав спробу зґвалтування та сексуальне насильство над дитиною віком до 13 років, але не визнав себе винним у зґвалтуванні. Він також визнав змову з метою зґвалтування дитини, три звинувачення у сексуальному насильстві за участю дітей, сім звинувачень, пов'язаних з фотографуванням, виготовленням або зберіганням непристойних зображень дітей, та одне звинувачення у зберіганні екстремального порнографічного зображення, що містить статевий акт з твариною.

У 2014 році судді відхилили апеляцію Воткінса щодо скорочення терміну його тюремного ув’язнення. Під час оголошення вироку суддя Ройс зазначив, що "будь-яка порядна людина... відчує шок, огиду та недовіру". Суддя додав, що Воткінс мав "розбещуючий вплив" і проявив "повну відсутність каяття".

Хто такий Ієн Воткінс

Воткінс колись був одним із найвідоміших музикантів Уельсу -фронтменом рок-гурту Lostprophets, заснованого в 1997 році у Понтіпрідді. Гурт продав мільйони альбомів по всьому світу, але розпався одразу після засудження Воткінса у 2013 році.

Прокурори описували його як людину, зіпсовану славою, наркотиками та владою.

Після вироку Дес Менніон, національний керівник служби NSPCC в Уельсі, заявив:

Воткінс використовував свій статус і світову славу як засіб маніпулювання людьми та сексуального насильства над дітьми

Він додав: "Але ми все ж повинні пам’ятати, що ця справа не про знаменитостей, а про жертв. А ці жертви – діти".

В США 11-річна дівчинка народила дитину: вітчима підозрюють у сексуальному насильстві
26.08.25, 18:43

Альона Уткіна

Кримінал та НПНовини Світу
Уельс