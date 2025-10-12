Педофіл та колишній фронтмен Lostprophets Ієн Воткінс загинув у в'язниці після нападу

Ієн Воткінс, засуджений за численні сексуальні злочини проти дітей, включно зі спробою зґвалтування немовляти, помер у в’язниці після нападу інших ув’язнених. Поліція Західного Йоркширу затримала двох чоловіків за підозрою у вбивстві, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Вокаліст гурту Lostprophets Ієн Воткінс помер після нападу у в'язниці - підтвердили джерела у в'язниці, пише видання.

Поліція Західного Йоркширу повідомила, що двох чоловіків віком 25 та 43 років заарештували за підозрою у вбивстві.

Воткінс відбував 29-річний термін ув'язнення у в'язниці HMP Wakefield за сексуальні злочини проти дітей. Його було ув'язнено у грудні 2013 року за серію сексуальних злочинів проти дітей, включаючи спробу зґвалтування немовляти, пише BBC.

Поліція повідомила, що їх викликали до в'язниці в суботу вранці з повідомленнями про напад на ув'язненого, якого одразу оголосили мертвим.

Речник тюремної служби заявив, що їм відомо про інцидент у в'язниці, але вони "не можуть надати подальших коментарів, поки поліція проводить розслідування".

Попередні напади на співака

Раніше, у серпні 2023 року, на Воткінса вже нападали у в'язниці, проте отримані ним травми не загрожували життю. Напад у в'язниці Вейкфілд стався менш ніж за два тижні після публікації звіту про установу, де зазначалося, що рівень насильства там "значно зріс".

У звіті головного інспектора в'язниць йдеться:

Багато в'язнів розповідали нам, що почуваються в небезпеці, особливо старші чоловіки, засуджені за сексуальні злочини, які все частіше ділять в'язницю зі зростаючою кількістю молодших в'язнів

Воткінс визнав спробу зґвалтування та сексуальне насильство над дитиною віком до 13 років, але не визнав себе винним у зґвалтуванні. Він також визнав змову з метою зґвалтування дитини, три звинувачення у сексуальному насильстві за участю дітей, сім звинувачень, пов'язаних з фотографуванням, виготовленням або зберіганням непристойних зображень дітей, та одне звинувачення у зберіганні екстремального порнографічного зображення, що містить статевий акт з твариною.

У 2014 році судді відхилили апеляцію Воткінса щодо скорочення терміну його тюремного ув’язнення. Під час оголошення вироку суддя Ройс зазначив, що "будь-яка порядна людина... відчує шок, огиду та недовіру". Суддя додав, що Воткінс мав "розбещуючий вплив" і проявив "повну відсутність каяття".

Хто такий Ієн Воткінс

Воткінс колись був одним із найвідоміших музикантів Уельсу -фронтменом рок-гурту Lostprophets, заснованого в 1997 році у Понтіпрідді. Гурт продав мільйони альбомів по всьому світу, але розпався одразу після засудження Воткінса у 2013 році.

Прокурори описували його як людину, зіпсовану славою, наркотиками та владою.

Після вироку Дес Менніон, національний керівник служби NSPCC в Уельсі, заявив:

Воткінс використовував свій статус і світову славу як засіб маніпулювання людьми та сексуального насильства над дітьми

Він додав: "Але ми все ж повинні пам’ятати, що ця справа не про знаменитостей, а про жертв. А ці жертви – діти".

