Педофил и бывший фронтмен Lostprophets Иэн Уоткинс погиб в тюрьме после нападения

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Иэн Уоткинс, осужденный за сексуальные преступления против детей, умер в тюрьме HMP Wakefield после нападения. Полиция Западного Йоркшира арестовала двух мужчин по подозрению в убийстве.

Педофил и бывший фронтмен Lostprophets Иэн Уоткинс погиб в тюрьме после нападения

Иэн Уоткинс, осужденный за многочисленные сексуальные преступления против детей, включая попытку изнасилования младенца, умер в тюрьме после нападения других заключенных. Полиция Западного Йоркшира задержала двух мужчин по подозрению в убийстве, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Вокалист группы Lostprophets Иэн Уоткинс умер после нападения в тюрьме

- подтвердили источники в тюрьме, пишет издание.

Полиция Западного Йоркшира сообщила, что двое мужчин в возрасте 25 и 43 лет были арестованы по подозрению в убийстве.

Уоткинс отбывал 29-летний срок заключения в тюрьме HMP Wakefield за сексуальные преступления против детей. Он был заключен в декабре 2013 года за серию сексуальных преступлений против детей, включая попытку изнасилования младенца, пишет BBC.

Полиция сообщила, что их вызвали в тюрьму в субботу утром с сообщениями о нападении на заключенного, которого сразу объявили мертвым.

Представитель тюремной службы заявил, что им известно об инциденте в тюрьме, но они "не могут предоставить дальнейших комментариев, пока полиция проводит расследование".

Предыдущие нападения на певца

Ранее, в августе 2023 года, на Уоткинса уже нападали в тюрьме, однако полученные им травмы не угрожали жизни. Нападение в тюрьме Уэйкфилд произошло менее чем через две недели после публикации отчета об учреждении, где отмечалось, что уровень насилия там "значительно возрос".

В отчете главного инспектора тюрем говорится:

Многие заключенные рассказывали нам, что чувствуют себя в опасности, особенно пожилые мужчины, осужденные за сексуальные преступления, которые все чаще делят тюрьму с растущим числом молодых заключенных

Уоткинс признал попытку изнасилования и сексуальное насилие над ребенком в возрасте до 13 лет, но не признал себя виновным в изнасиловании. Он также признал сговор с целью изнасилования ребенка, три обвинения в сексуальном насилии с участием детей, семь обвинений, связанных с фотографированием, изготовлением или хранением непристойных изображений детей, и одно обвинение в хранении экстремального порнографического изображения, содержащего половой акт с животным.

В 2014 году судьи отклонили апелляцию Уоткинса относительно сокращения срока его тюремного заключения. Во время оглашения приговора судья Ройс отметил, что "любой порядочный человек... испытает шок, отвращение и недоверие". Судья добавил, что Уоткинс имел "развращающее влияние" и проявил "полное отсутствие раскаяния".

Кто такой Иэн Уоткинс

Уоткинс когда-то был одним из самых известных музыкантов Уэльса - фронтменом рок-группы Lostprophets, основанной в 1997 году в Понтипридде. Группа продала миллионы альбомов по всему миру, но распалась сразу после осуждения Уоткинса в 2013 году.

Прокуроры описывали его как человека, испорченного славой, наркотиками и властью.

После приговора Дес Мэннион, национальный руководитель службы NSPCC в Уэльсе, заявил:

Уоткинс использовал свой статус и мировую славу как средство манипулирования людьми и сексуального насилия над детьми

Он добавил: "Но мы все же должны помнить, что это дело не о знаменитостях, а о жертвах. А эти жертвы – дети".

