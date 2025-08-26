$41.430.15
В США 11-летняя девочка родила ребенка: отчима подозревают в сексуальном насилии

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В США отчима арестовали после того, как его 11-летняя падчерица родила ребенка дома. ДНК-тест подтвердил его отцовство, ему грозит пожизненное заключение.

В США 11-летняя девочка родила ребенка: отчима подозревают в сексуальном насилии

В Соединенных Штатах мужчина был арестован после того, как его 11-летняя падчерица родила дома без надлежащего медицинского сопровождения. После проверки было установлено, что ДНК ребенка на 99,9% совпадает с ДНК отчима, сообщает Mirror, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, отчим Дастин Уокер, 34 года, и мать Шери Уокер, 33 года, были арестованы на прошлой неделе после того, как ребенок родил 16 августа.

Изначально им было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в тяжком преступлении пренебрежения ребенком, поскольку они утверждали, что не знали, что ребенок беременна, а девочка не посещала врача более года.

Однако в понедельник их обвинения изменились после того, как тесты ДНК показали, что ДНК отчима совпадает на 99,9% с ребенком.

Уокера обвиняют в сексуальном насилии над девочкой, которой на тот момент было 11 лет, в период с 1 января по 16 августа, в результате чего она родила его ребенка.

Супругам также было предъявлено обвинение по шести пунктам обвинения в тяжком небрежном отношении к ребенку, включая неоказание 11-летнему ребенку надлежащей медицинской помощи и надзора, когда она рожала дома. Ее мать, Шери Уокер, была обвинена в содействии сексуальному насилию над ребенком.

Экс-министра обороны Британии будут судить за педофилию12.01.25, 15:57 • 29891 просмотр

Это одно из самых серьезных, если не самое серьезное дело о сексуальном насилии над детьми и пренебрежении ими, которое я когда-либо рассматривала. Этот ребенок травмирован. Она пережила ужасное испытание. Я имею в виду, что она не только забеременела, но и родила дома без медицинской помощи, и это будет ее жизнь до конца жизни

- заявила помощница окружного прокурора округа Маскоги Джанет Хатсон.

Бабушка 11-летней девочки выступила в защиту пары, заявив изданию: "Я просто хочу, чтобы люди знали, мы не знали, что это происходит. Никто из нас. Они сделали из моей дочери и моего зятя монстра. Они такими не являются. Они любят этих детей. Они их любят".

Следующее заседание суда супругов состоится 3 сентября. Фигурантам дела грозит пожизненное заключение.

Дополнение

73-летнего хирурга обвиняют в сексуальном насилии над 299 детьми в течение 25 лет. В его дневниках нашли подробные записи преступлений, а дома - детские секс-игрушки и 300 тысяч изображений насилия.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Ребенок
Великобритания
Соединённые Штаты