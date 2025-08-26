В США 11-річна дівчинка народила дитину: вітчима підозрюють у сексуальному насильстві

У Сполучених Штатах чоловіка заарештували після того, як його 11-річна падчерка народила вдома без належного медичного супроводу. Після перевірки було встановлено, що ДНК дитини на 99,9% збігається з ДНК вітчима, повідомляє Mirror, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, вітчим Дастін Вокер, 34 роки, та мати Шері Вокер, 33 роки, були заарештовані минулого тижня після того, як дитина народила 16 серпня.

Спочатку їм було пред'явлено звинувачення за одним пунктом обвинувачення у тяжкому злочині нехтування дитиною, оскільки вони стверджували, що не знали, що дитина вагітна, а дівчинка не відвідувала лікаря понад рік.

Однак у понеділок їхні звинувачення змінилися після того, як тести ДНК показали, що ДНК вітчима збігається на 99,9% з дитиною.

Вокера звинувачують у сексуальному насильстві над дівчинкою, якій на той час було 11 років, у період з 1 січня по 16 серпня, в результаті чого вона народила його дитину.

Подружжю також було пред’явлено звинувачення за шістьма пунктами звинувачення у тяжкому недбалому ставленні до дитини, включаючи ненадання 11-річній дитині належної медичної допомоги та нагляду, коли вона народжувала вдома. Її матір, Шері Вокер, було звинувачено у сприянні сексуальному насильству над дітиною.

Ексміністра оборони Британії судитимуть за педофілію

Це одна з найсерйозніших, якщо не найсерйозніша справа про сексуальне насильство над дітьми та нехтування ними, яку я коли-небудь розглядала. Ця дитина травмована. Вона пережила жахливе випробування. Я маю на увазі, що вона не тільки завагітніла, але й народила вдома без медичної допомоги, і це буде її життя до кінця життя - заявила помічниця окружного прокурора округу Маскогі Джанет Хатсон.

Бабуся 11-річної дівчинки виступила на захист пари, заявивши виданню: "Я просто хочу, щоб люди знали, ми не знали, що це відбувається. Ніхто з нас. Вони зробили з моєї доньки та мого зятя монстра. Вони такими не є. Вони люблять цих дітей. Вони їх люблять".

Наступне засідання суду подружжя відбудеться 3 вересня. Фігурантам справи загрожує довічне ув’язнення.

Доповнення

73-річного хірурга звинувачують у сексуальному насильстві над 299 дітьми протягом 25 років. У його щоденниках знайшли детальні записи злочинів, а вдома - дитячі секс-іграшки та 300 тисяч зображень насильства.