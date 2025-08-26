В США 11-річна дівчинка народила дитину: вітчима підозрюють у сексуальному насильстві

$41.430.15
48.470.56
ukenru
14:13 • 4036 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 31992 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 68468 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 36051 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 63913 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 33831 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 120792 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 56649 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 53899 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 177478 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4м/с
49%
749мм
Популярнi новини
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 94363 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 89855 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 50189 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД10:30 • 31896 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 14270 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 4550 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 32052 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 63993 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 90269 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26 серпня, 06:24 • 120847 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Одеса
Люксембург
Реклама
УНН Lite
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 14403 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 50502 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 94669 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 43224 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 172439 перегляди
Актуальне
Гривня
Долар США
Боєприпаси
Безпілотний літальний апарат
Євро

В США 11-річна дівчинка народила дитину: вітчима підозрюють у сексуальному насильстві

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У США вітчима заарештували після того, як його 11-річна падчерка народила дитину вдома. ДНК-тест підтвердив його батьківство, йому загрожує довічне ув'язнення.

В США 11-річна дівчинка народила дитину: вітчима підозрюють у сексуальному насильстві

У Сполучених Штатах чоловіка заарештували після того, як його 11-річна падчерка народила вдома без належного медичного супроводу. Після перевірки було встановлено, що ДНК дитини на 99,9% збігається з ДНК вітчима, повідомляє Mirror, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, вітчим Дастін Вокер, 34 роки, та мати Шері Вокер, 33 роки, були заарештовані минулого тижня після того, як дитина народила 16 серпня.

Спочатку їм було пред'явлено звинувачення за одним пунктом обвинувачення у тяжкому злочині нехтування дитиною, оскільки вони стверджували, що не знали, що дитина вагітна, а дівчинка не відвідувала лікаря понад рік.

Однак у понеділок їхні звинувачення змінилися після того, як тести ДНК показали, що ДНК вітчима збігається на 99,9% з дитиною.

Вокера звинувачують у сексуальному насильстві над дівчинкою, якій на той час було 11 років, у період з 1 січня по 16 серпня, в результаті чого вона народила його дитину.

Подружжю також було пред’явлено звинувачення за шістьма пунктами звинувачення у тяжкому недбалому ставленні до дитини, включаючи ненадання 11-річній дитині належної медичної допомоги та нагляду, коли вона народжувала вдома. Її матір, Шері Вокер, було звинувачено у сприянні сексуальному насильству над дітиною.

Ексміністра оборони Британії судитимуть за педофілію12.01.25, 15:57 • 29891 перегляд

Це одна з найсерйозніших, якщо не найсерйозніша справа про сексуальне насильство над дітьми та нехтування ними, яку я коли-небудь розглядала. Ця дитина травмована. Вона пережила жахливе випробування. Я маю на увазі, що вона не тільки завагітніла, але й народила вдома без медичної допомоги, і це буде її життя до кінця життя

- заявила помічниця окружного прокурора округу Маскогі Джанет Хатсон.

Бабуся 11-річної дівчинки виступила на захист пари, заявивши виданню: "Я просто хочу, щоб люди знали, ми не знали, що це відбувається. Ніхто з нас. Вони зробили з моєї доньки та мого зятя монстра. Вони такими не є. Вони люблять цих дітей. Вони їх люблять".

Наступне засідання суду подружжя відбудеться 3 вересня. Фігурантам справи загрожує довічне ув’язнення.

Доповнення

73-річного хірурга звинувачують у сексуальному насильстві над 299 дітьми протягом 25 років. У його щоденниках знайшли детальні записи злочинів, а вдома - дитячі секс-іграшки та 300 тисяч зображень насильства.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Дитина
Велика Британія
Сполучені Штати Америки