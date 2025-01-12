Ексміністра оборони Британії судитимуть за педофілію
Київ • УНН
Івора Капліна, ексміністра оборони Великої Британії, затримали в Брайтоні за підозрою у сексуальному листуванні з дитиною. 66-річного політика арештували після операції "мисливців на педофілів".
Поліція Сассексу затримала Івора Капліна, колишнього депутата від округу Хоув (1997–2005) та ексміністра оборони Великої Британії. Його підозрюють у сексуальному листуванні з дитиною. Пише The Mirror, передає УНН.
Арешт відбувся в суботу, 11 січня, у місті Брайтон після операції, організованої активістами, які називають себе "мисливцями на педофілів".
На відео, яке поширюють у соцмережах, видно, як 66-річного Капліна, одягненого в червону шапку та чорний верх, затримують двоє поліцейських і надягають йому кайданки.
Речник поліції Сассексу повідомив:
"Ми знаємо про відео, що шириться у соцмережах, де чоловіка в Брайтоні затримують за підозрою у сексуальному листуванні з дитиною. Місцевого 66-річного чоловіка заарештували в суботу, 11 січня. Наразі він перебуває під вартою. Розслідування триває".
Стрім затримання тривав близько 30 хвилин, і його вже переглянули 36 тисяч разів, залишивши майже 3 тисячі коментарів.
За інформацією ЗМІ, Івор Каплін заперечує звинувачення. У 2024 році його, ймовірно, виключили з Лейбористської партії через інші підозри, але він відкидав будь-які звинувачення.
Під час своєї політичної кар’єри Каплін обіймав посади помічника урядового організатора, молодшого міністра оборони та міністра у справах ветеранів у Міністерстві оборони Великої Британії.
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