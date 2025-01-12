Ексміністра оборони Британії судитимуть за педофілію

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 68739 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 70117 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 84200 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115306 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 140036 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132468 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 148034 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173836 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220513 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176395 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114486 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120565 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153679 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136942 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113773 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 68756 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 73983 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 208046 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205623 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336439 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 763 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 30825 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 32725 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 75012 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100946 перегляди
Актуальне
Ексміністра оборони Британії судитимуть за педофілію

Ексміністра оборони Британії судитимуть за педофілію

Київ • УНН

 • 29765 перегляди

Івора Капліна, ексміністра оборони Великої Британії, затримали в Брайтоні за підозрою у сексуальному листуванні з дитиною. 66-річного політика арештували після операції "мисливців на педофілів".

Поліція Сассексу затримала Івора Капліна, колишнього депутата від округу Хоув (1997–2005) та ексміністра оборони Великої Британії. Його підозрюють у сексуальному листуванні з дитиною. Пише The Mirror, передає УНН.

Арешт відбувся в суботу, 11 січня, у місті Брайтон після операції, організованої активістами, які називають себе "мисливцями на педофілів".

На відео, яке поширюють у соцмережах, видно, як 66-річного Капліна, одягненого в червону шапку та чорний верх, затримують двоє поліцейських і надягають йому кайданки.

Речник поліції Сассексу повідомив:

"Ми знаємо про відео, що шириться у соцмережах, де чоловіка в Брайтоні затримують за підозрою у сексуальному листуванні з дитиною. Місцевого 66-річного чоловіка заарештували в суботу, 11 січня. Наразі він перебуває під вартою. Розслідування триває".

Стрім затримання тривав близько 30 хвилин, і його вже переглянули 36 тисяч разів, залишивши майже 3 тисячі коментарів.

Image

За інформацією ЗМІ, Івор Каплін заперечує звинувачення. У 2024 році його, ймовірно, виключили з Лейбористської партії через інші підозри, але він відкидав будь-які звинувачення.

Під час своєї політичної кар’єри Каплін обіймав посади помічника урядового організатора, молодшого міністра оборони та міністра у справах ветеранів у Міністерстві оборони Великої Британії.

Розбещували, ґвалтували і знімали порно з дітьми: на Київщині подружжя засудили до 15 років тюрми07.01.25, 16:28 • 34452 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Новини Світу
ministerstvo-oborony-velyka-brytaniiaМіністерство оборони (Велика Британія)
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство

Звернутися з питань розміщення реклами