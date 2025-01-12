Экс-министра обороны Британии будут судить за педофилию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ивора Каплина, экс-министра обороны Великобритании, задержали в Брайтоне по подозрению в сексуальной переписке с ребенком. 66-летнего политика арестовали после операции «охотников на педофилов».

Полиция Сассекса задержала Ивора Каплина, бывшего депутата от округа Хоув (1997-2005) и экс-министра обороны Великобритании. Его подозревают в сексуальной переписке с ребенком. Пишет The Mirror, передает УНН.

Арест состоялся в субботу, 11 января, в городе Брайтон после операции, организованной активистами, которые называют себя «охотниками на педофилов».

На видео, которое распространяют в соцсетях, видно, как 66-летнего Каплина, одетого в красную шапку и черный верх, задерживают двое полицейских и надевают ему наручники.

Представитель полиции Сассекса сообщил:

«Мы знаем о видео, которое распространяется в соцсетях, где мужчину в Брайтоне задерживают по подозрению в сексуальной переписке с ребенком. Местного 66-летнего мужчину арестовали в субботу, 11 января. Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается».

Стрим задержания длился около 30 минут, и его уже просмотрели 36 тысяч раз, оставив почти 3 тысячи комментариев.

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По информации СМИ, Ивор Каплин отрицает обвинения. В 2024 году его, вероятно, исключили из Лейбористской партии из-за других подозрений, но он отвергал любые обвинения.

Во время своей политической карьеры Каплин занимал должности помощника правительственного организатора, младшего министра обороны и министра по делам ветеранов в Министерстве обороны Великобритании.

Развращали, насиловали и снимали порно с детьми: на Киевщине супругов приговорили к 15 годам тюрьмы07.01.25, 16:28 • 33690 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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