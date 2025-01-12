Экс-министра обороны Британии будут судить за педофилию
Киев • УНН
Ивора Каплина, экс-министра обороны Великобритании, задержали в Брайтоне по подозрению в сексуальной переписке с ребенком. 66-летнего политика арестовали после операции «охотников на педофилов».
Полиция Сассекса задержала Ивора Каплина, бывшего депутата от округа Хоув (1997-2005) и экс-министра обороны Великобритании. Его подозревают в сексуальной переписке с ребенком. Пишет The Mirror, передает УНН.
Арест состоялся в субботу, 11 января, в городе Брайтон после операции, организованной активистами, которые называют себя «охотниками на педофилов».
На видео, которое распространяют в соцсетях, видно, как 66-летнего Каплина, одетого в красную шапку и черный верх, задерживают двое полицейских и надевают ему наручники.
Представитель полиции Сассекса сообщил:
«Мы знаем о видео, которое распространяется в соцсетях, где мужчину в Брайтоне задерживают по подозрению в сексуальной переписке с ребенком. Местного 66-летнего мужчину арестовали в субботу, 11 января. Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается».
Стрим задержания длился около 30 минут, и его уже просмотрели 36 тысяч раз, оставив почти 3 тысячи комментариев.
По информации СМИ, Ивор Каплин отрицает обвинения. В 2024 году его, вероятно, исключили из Лейбористской партии из-за других подозрений, но он отвергал любые обвинения.
Во время своей политической карьеры Каплин занимал должности помощника правительственного организатора, младшего министра обороны и министра по делам ветеранов в Министерстве обороны Великобритании.
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