У Франції судитимуть хірурга, підозрюваного у зґвалтуванні сотень дітей

У Франції судитимуть колишнього хірурга, якого звинувачують у зґвалтуванні протягом 25 років кількох сотень дітей, деякі з яких перебували під наркозом. Про це інформує BBC, передає УНН.

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Зазначається, що 73-річного колишнього хірурга Джоела Ле Скуарнека звинувачують в сексуальному насильстві щодо 299 дітей з 1989 по 2014 рік.

Поліція знайшла в вдома у лікаря дитячі секс-іграшки, понад 300 тисяч зображень насильства над дітьми, а також детальні щоденники, в яких він записав свої злочини.

Члени його сім'ї також знали про педофілію Ле Скуарнека, але не змогли його зупинити - йдеться у дописі BBC.

Частина колишніх пацієнтів Ле Скуарнека розповіли, що пам'ятають, як хірург торкався їх під виглядом медичного огляду, іноді навіть у присутності їхніх батьків чи інших лікарів. Водночас більшість потерпілих нічого не пам’ятають, оскільки були під наркозом. Вони дізналися про те, що сталося, лише після того, як поліція знайшла про них записи у щоденниках хірурга.

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BBC повідомляє, що кілька жертв, які пригадали події, наклали на себе руки.

Сам лікар зізнався у скоєнні деяких злочинів, але відмовляється визнавати всі висунуті проти його звинувачення.

Він заперечує, що нападав на дітей або зґвалтував їх, стверджуючи, що його щоденники лише докладно описують його "фантазії" - пише ВВС.

За інформацією ВВС, тривожні сигнали щодо дій хірурга з'явилися ще в середині 1980-х років, а на початку 2000-х ФБР повідомило про доступ хірурга до веб-сайтів із дитячою порнографією. Однак, тоді Скуарнек отримав чотири місяці умовного терміну.

Хірурга заарештували лише після того, як шестирічна дівчинка розповіла батькам про напад. На той момент він уже був у відставці й вів усамітнений спосіб життя.

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Як зазначається, це — найбільша справа про жорстоке поводження з дітьми в історії Франції. Суд над підозрюваним розпочнеться у місті Ванн 24 лютого і триватиме до червня.

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