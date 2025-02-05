Во Франции будут судить хирурга, подозреваемого в изнасиловании сотен детей

Во Франции будут судить бывшего хирурга, которого обвиняют в изнасиловании в течение 25 лет нескольких сотен детей, некоторые из которых находились под наркозом. Об этом информирует BBC, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 73-летнего бывшего хирурга Джоэла Ле Скуарнека обвиняют в сексуальном насилии в отношении 299 детей с 1989 по 2014 год.

Полиция нашла в доме у врача детские секс-игрушки, более 300 тысяч изображений насилия над детьми, а также подробные дневники, в которых он записал свои преступления.

Члены его семьи также знали о педофилии Ле Скуарнека, но не смогли его остановить - говорится в заметке BBC.

Часть бывших пациентов Ле Скуарнека рассказали, что помнят, как хирург касался их под видом медицинского осмотра, иногда даже в присутствии их родителей или других врачей. В то же время большинство пострадавших ничего не помнят, поскольку были под наркозом. Они узнали о том, что произошло, только после того, как полиция нашла о них записи в дневниках хирурга.

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BBC сообщает, что несколько жертв, которые вспомнили события, покончили с собой.

Сам врач признался в совершении некоторых преступлений, но отказывается признавать все выдвинутые против него обвинения.

Он отрицает, что нападал на детей или изнасиловал их, утверждая, что его дневники лишь подробно описывают его "фантазии" - пишет ВВС.

По информации ВВС, тревожные сигналы относительно действий хирурга появились еще в середине 1980-х годов, а в начале 2000-х ФБР сообщило о доступе хирурга к веб-сайтам с детской порнографией. Однако, тогда Скуарнек получил четыре месяца условного срока.

Хирурга арестовали только после того, как шестилетняя девочка рассказала родителям о нападении. На тот момент он уже был в отставке и вел уединенный образ жизни.

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Как отмечается, это - крупнейшее дело о жестоком обращении с детьми в истории Франции. Суд над подозреваемым начнется в городе Ванн 24 февраля и продлится до июня.

Напомним

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