Во Франции будут судить хирурга, подозреваемого в изнасиловании сотен детей
Киев • УНН
73-летнего хирурга обвиняют в сексуальном насилии над 299 детьми в течение 25 лет. В его дневниках нашли подробные записи преступлений, а дома - детские секс-игрушки и 300 тысяч изображений насилия.
Во Франции будут судить бывшего хирурга, которого обвиняют в изнасиловании в течение 25 лет нескольких сотен детей, некоторые из которых находились под наркозом. Об этом информирует BBC, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 73-летнего бывшего хирурга Джоэла Ле Скуарнека обвиняют в сексуальном насилии в отношении 299 детей с 1989 по 2014 год.
Полиция нашла в доме у врача детские секс-игрушки, более 300 тысяч изображений насилия над детьми, а также подробные дневники, в которых он записал свои преступления.
Члены его семьи также знали о педофилии Ле Скуарнека, но не смогли его остановить
Часть бывших пациентов Ле Скуарнека рассказали, что помнят, как хирург касался их под видом медицинского осмотра, иногда даже в присутствии их родителей или других врачей. В то же время большинство пострадавших ничего не помнят, поскольку были под наркозом. Они узнали о том, что произошло, только после того, как полиция нашла о них записи в дневниках хирурга.
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BBC сообщает, что несколько жертв, которые вспомнили события, покончили с собой.
Сам врач признался в совершении некоторых преступлений, но отказывается признавать все выдвинутые против него обвинения.
Он отрицает, что нападал на детей или изнасиловал их, утверждая, что его дневники лишь подробно описывают его "фантазии"
По информации ВВС, тревожные сигналы относительно действий хирурга появились еще в середине 1980-х годов, а в начале 2000-х ФБР сообщило о доступе хирурга к веб-сайтам с детской порнографией. Однако, тогда Скуарнек получил четыре месяца условного срока.
Хирурга арестовали только после того, как шестилетняя девочка рассказала родителям о нападении. На тот момент он уже был в отставке и вел уединенный образ жизни.
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Как отмечается, это - крупнейшее дело о жестоком обращении с детьми в истории Франции. Суд над подозреваемым начнется в городе Ванн 24 февраля и продлится до июня.
Напомним
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