Оккупант вывез девушку из Харьковской области в белгород, где более года насильно удерживал ее в квартире и насиловал

Правоохранители идентифицировали российского военного, который организовал депортацию жительницы Изюмщины в белгород, где более года держал в неволе и насиловал. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 31-летнему российскому военному в жестоком обращении с гражданским населением и в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался военнослужащий 1-го мотострелкового полка (в/ч № 31135) 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии 1-й танковой армии западного военного округа ВС РФ, который участвовал в захвате Изюмщины.

Как известно, весной 2022 года во время пребывания в одном из сел Изюмского района оккупант ворвался в дом, где проживала 21-летняя девушка со своей семьей. Он схватил потерпевшую и насильно потянул в соседний дом, начал запугивать оружием, а затем изнасиловал ее. После этого фигурант оделся, приказал никому не рассказывать о случившемся и покинул место преступления. Впрочем, потом он повторил это снова.

В дальнейшем он попросил двух "побратимов" с позывными "Ибрагим" и "Мага" вывезти девушку в г. белгород рф. В июне 2022 года военные приехали к ней, приказали немедленно собирать вещи и документы. Девушка умоляла оставить ее в покое. Оккупанты сказали, что в случае ее отказа или сопротивления они прямо сейчас расстреляют всю ее семью. Опасаясь за жизнь родных, девушка согласилась. Российские военнослужащие посадили ее в авто и повезли в пограничный пункт пропуска "вериговка" Валуйского района белгородской области рф, где заставили пройти паспортный контроль, - сообщает прокуратура.

В Белгороде девушку подозреваемый, отвез на квартиру, в которой более года удерживал против ее воли насиловал и систематически избивал.

А чтобы она не убежала, окна и балкон были оборудованы железными решетками, входные двери всегда закрыты на замок.

Психологическое и физическое насилие, а также незаконное удержание подтолкнули потерпевшую к попытке самоубийства - она выпила борную кислоту, но смогла выжить.

К счастью, девушка смогла сбежать из неволи после того, как подозреваемого задержала военная служба правопорядка рф за уклонение от службы. Теперь ведется досудебное расследование, и решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Напомним

24-летний офицер фсб рф заочно приговорен к 12 годам заключения за изнасилование двух девушек на Херсонщине. Преступления совершены в апреле-мае 2022 года с применением оружия и угроз.