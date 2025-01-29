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Окупант вивіз дівчину з Харківщини до бєлгорода, де понад рік насильно утримував її у квартирі та ґвалтував

Окупант вивіз дівчину з Харківщини до бєлгорода, де понад рік насильно утримував її у квартирі та ґвалтував

Київ • УНН

 • 53952 перегляди

російський військовий викрав 21-річну дівчину з Ізюмського району та вивіз її до бєлгорода. Там він понад рік тримав її у квартирі з ґратами, де систематично ґвалтував та бив.

Правоохоронці ідентифікували російського військового, який організував депортацію мешканки Ізюмщини до бєлгорода, де понад рік тримав у неволі та ґвалтував. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 31-річному російському військовому у жорстокому поводженні з цивільним населенням та у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Підозрюваним виявився військовослужбовець 1-го мотострілецького полку (в/ч № 31135) 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу зс рф, який брав участь у захопленні Ізюмщини.

Як відомо, на весні 2022 року під час перебування в одному з сіл Ізюмського району окупант вдерся до будинку, де проживала 21-річна дівчина зі своєю родиною. Він схопив потерпілу та насильно потягнув до сусіднього будинку, почав залякувати зброєю, а потім зґвалтував її. Після цього фігурант одягнувся, наказав нікому не розповідати про те, що трапилось та залишив місце злочину. Втім, потім він повторив це знову.

Надалі він попросив двох "побратимів" з позивними "Ібрагім" та "Мага" вивезти дівчину до м. бєлгород рф. У червні 2022 року військові приїхали до неї, наказали негайно збирати речі та документи. Дівчина благала залишити її у спокої. Окупанти сказали, що у разі її відмови чи супротиву вони прямо зараз розстріляють всю її родину. Побоюючись за життя рідних, дівчина погодилась. Російські військовослужбовці посадили її в авто та повезли до прикордонного пункту пропуску "веригівка" валуйського району бєлгородської області рф, де примусили пройти паспортний контроль,

- повідомляє прокуратура.

У бєлгороді дівчину підозрюваний, відвіз на квартиру, в якій понад рік утримував проти її волі ґвалтував та систематично бив.

А щоб вона не втекла, вікна та балкон були облаштовані залізними ґратами, вхідні двері завжди закриті на замок. 

Психологічне та фізичне насильство, а також незаконне утримання підштовхнули потерпілу до спроби самогубства — вона випила борну кислоту, але змогла вижити.

На щастя, дівчина змогла втекти з неволі після того, як підозрюваного затримала військова служба правопорядку рф за ухилення від служби. Тепер ведеться досудове розслідування, і вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Нагадаємо 

24-річного офіцера фсб рф заочно засуджено до 12 років ув'язнення за зґвалтування двох дівчат на Херсонщині. Злочини скоєно у квітні-травні 2022 року із застосуванням зброї та погроз.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаКримінал та НП
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