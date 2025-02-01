В Австралии суд оправдал мужчину, который совершил изнасилование во сне
Киев • УНН
40-летний австралиец избежал наказания за изнасилование женщины из-за редкого диагноза - сексомнии. Суд оправдал мужчину, поскольку он действовал бессознательно во время сна.
В Австралии оправдали мужчину, который изнасиловал женщину, находясь во сне. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.
Детали
Отмечается, что 40-летний мужчина рассказал в суде присяжных, что у него произошел эпизод сексомнии - заболевания, при котором люди проявляют сексуальное поведение во время сна.
Как пишет издание, инцидент произошел 26 августа 2022 года. Тимоти Малкольм Роуленд вместе с пострадавшей выпивали в коктейль-баре, а около часа ночи пара направилась в квартиру мужчины. Там они еще раз выпили и вместе приняли ванну, после чего женщина уснула. Около 6 утра она проснулась от того, что Роуленд занимается с ней сексом. Женщина оттолкнула его, соскочила с кровати и убежала.
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли25.01.25, 10:30 • 132392 просмотра
Во время рассмотрения дела не было споров относительно того, что мужчина страдает сексомнией. Однако перед присяжными встал вопрос, действительно ли мужчина спал во время преступления. И поскольку дополнительных доказательств этого суд не имел, Роуленд был оправдан.
Судья Джон Пикеринг отметил, что человека нельзя признать виновным в преступлении, которое он совершил бессознательно.
Мы не собираемся наказывать людей за действия, над которыми они не имеют контроля
"Никаких законов об этом не существует. Никаких уголовных преступлений об этом не существует. И не вам творить законы", - добавил судья, комментируя диагноз обвиняемого.
Напомним
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа.
648 пострадавших подали заявки на репарации из-за сексуального насилия оккупантов16.01.25, 09:49 • 32171 просмотр