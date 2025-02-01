В Австралії суд виправдав чоловіка, який вчинив зґвалтування уві сні
Київ • УНН
40-річний австралієць уникнув покарання за зґвалтування жінки через рідкісний діагноз - сексомнію. Суд виправдав чоловіка, оскільки він діяв несвідомо під час сну.
В Австралії виправдали чоловіка, який зґвалтував жінку, перебуваючи уві сні. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.
Деталі
Зазначається, що 40-річний чоловік розповів в суді присяжних, що у нього стався епізод сексомнії - захворювання, у якому люди виявляють сексуальну поведінку під час сну.
Як пише видання, інцидент стався 26 серпня 2022 року. Тімоті Малкольм Роуленд разом із постраждалою випивали у коктейль-барі, а близько першої години ночі пара попрямувала до квартири чоловіка. Там вони ще раз випили та разом прийняли ванну, після чого жінка заснула. Близько 6 ранку вона прокинулася від того, що Роуленд займається з нею сексом. Жінка відштовхнула його, зіскочила з ліжка і втекла.
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Під час розгляду справи не було суперечок щодо того, що чоловік страждає на сексомнію. Однак перед присяжними постало питання, чи дійсно чоловік спав під час злочину. І оскільки додаткових доказів цього суд не мав, Роуленда було виправдано.
Суддя Джон Пікерінг зазначив, що людину не можна визнати винною у злочині, який вона скоїла несвідомо.
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"Жодних законів про це не існує. Жодних кримінальних злочинів про це не існує. І не вам творити закони", - додав суддя, коментуючи діагноз обвинуваченого.
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