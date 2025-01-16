648 постраждалих подали заявки на репарації через сексуальне насильство окупантів

648 українок та українців подали заявки на репарації через сексуальне насильство російських окупантів, 432 постраждалі отримали проміжні репарації, повідомила у четвер перша леді України Олена Зеленська у Telegram, пише УНН.

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"Уже 648 українців та українок, що пережили сексуальне насильство з боку російських окупантів, подали заявки на проміжні репарації (відповідний пілотний проєкт запроваджено торік). І 432 особи отримали ці виплати", - повідомила Зеленська.

"Це не про гроші – це про комплексну підтримку для постраждалих, про співчуття, про дестигматизацію та можливість почати нове життя. Вірю, що за такого ставлення більше людей перестане боятися й наважиться звернутися по допомогу, а згодом і свідчити", - наголосила перша леді.

З її слів, стає все більше відомо про нові епізоди такого насильства з боку російських військових щодо українців – постраждалі поступово, зокрема й завдяки позитивним прикладам надання комплексної підтримки, знаходять сили говорити.

"Буквально днями Офіс Генерального прокурора зміг висунути підозру ще одному російському військовому – охоронцю колонії, де утримували наших в’язнів. Одним із катувань, яке він організував, було саме сексуальне насильство", - повідомила вона.

"Україна ставить перед собою завдання підтримати постраждалих якнайкраще. Зокрема, для цього відкрито вже 12 стаціонарних центрів допомоги врятованим, іще три працюють у мобільному форматі. У них надали допомогу вже понад 50 тисячам осіб", - зазначила Зеленська.

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