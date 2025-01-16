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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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648 пострадавших подали заявки на репарации из-за сексуального насилия оккупантов

648 пострадавших подали заявки на репарации из-за сексуального насилия оккупантов

Киев  •  УНН

 • 8393 просмотра

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432 пострадавших от сексуального насилия со стороны россиян получили промежуточные репарации. В Украине действует 12 стационарных и 3 мобильных центра помощи, которые уже поддержали более 50 тысяч человек.

648 украинок и украинцев подали заявки на репарации из-за сексуального насилия российских оккупантов, 432 пострадавших получили промежуточные репарации, сообщила в четверг первая леди Украины Елена Зеленская в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Уже 648 украинцев и украинок, переживших сексуальное насилие со стороны российских оккупантов, подали заявки на промежуточные репарации (соответствующий пилотный проект введен в прошлом году). И 432 человека получили эти выплаты», - сообщила Зеленская.

«Это не о деньгах - это о комплексной поддержке для пострадавших, о сочувствии, о дестигматизации и возможности начать новую жизнь. Верю, что при таком отношении больше людей перестанет бояться и решится обратиться за помощью, а затем и свидетельствовать», - подчеркнула первая леди.

По ее словам, становится все больше известно о новых эпизодах такого насилия со стороны российских военных в отношении украинцев - пострадавшие постепенно, в том числе и благодаря положительным примерам оказания комплексной поддержки, находят силы говорить.

«Буквально на днях Офис Генерального прокурора смог выдвинуть подозрение еще одному российскому военному - охраннику колонии, где удерживали наших заключенных. Одним из пыток, которое он организовал, было именно сексуальное насилие», - сообщила она.

«Украина ставит перед собой задачу поддержать пострадавших как можно лучше. В частности, для этого открыто уже 12 стационарных центров помощи спасенным, еще три работают в мобильном формате. В них оказали помощь уже более 50 тысячам человек», - отметила Зеленская.

Сексуальное насилие во время войны: 59 военных рф в статусе подозреваемых03.12.24, 15:37 • 19670 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
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