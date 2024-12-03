Сексуальное насилие во время войны: 59 военных рф в статусе подозреваемых

В Украине по состоянию на начало ноября 59 военнослужащих рф в статусе подозреваемых из-за совершения сексуального насилия. В отношении еще 36 человек следствие завершено, ожидают судей.

Об этом сообщила начальница управления по преступлениям СНПК офиса Генпрокурора Анна Сосонская, передает УНН.

Сосонская прокомментировала о каком количестве случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом известно прокурорам.

По состоянию на начало ноября 2024 года у нас в работе 326 таких фактов. Из них 209 – в отношении женщин, 117 – в отношении мужчин, 17-в отношении несовершеннолетних. Наибольшее количество случаев СНПК зафиксировано на Херсонщине-103, на Донетчине-77 и на Киевщине-59 - сказала Сосонская.

Она подчеркнула, что эти цифры никоим образом не отражают реальное положение вещей. Число пострадавших от сексуального насилия намного больше.

"Однако мы можем работать только в том случае, если человек готов давать показания. К сожалению, пока к этому готовы не все, хотя мы защищаем от разглашения информации", - отметила Сосонская.

Также она сообщила, что завершено следствие и направлено в суд дело военнослужащего рф, который в 2022 году на оккупированной части Киевщины изнасиловал женщину, угрожая оружием.

Сообщено о подозрении трем российским военным, которые в 2022 году на оккупированной Черниговщине применили физическую силу против местной жительницы, угрожали пытать и убить и совершили над ней сексуальное насилие. Еще одно подозрение-военному рф, который изнасиловал девушку в Херсонской области, понимая, что она несовершеннолетняя. Среди недавно выявленных фактов-пытки, содержание в ненадлежащих условиях и действия сексуального характера в отношении жителя Херсонщины в 2023 году; пытки и сексуальное насилие против другого мужчины в пыточной в Херсоне - рассказала Сосонская.

Она отметила, что на неоккупированных территориях работают совместные мобильные группы из прокуроров, полицейских и психологов, которые напрямую общаются с людьми и выявляют такие факты. С уверенностью можно сказать: сексуальное насилие фиксируется везде, где были оккупанты.

По состоянию на начало ноября у нас 59 военнослужащих рф в статусе подозреваемых. В отношении еще 36 человек следствие завершено, ожидаем судов. Еще пятерым объявлен приговор в украинских судах: от 10 до 12 лет лишения свободы - сообщила Сосонская.

Сосонская также пояснила, что отличает СНПК от "бытового" сексуального насилия.

Более 500 украинцев, пострадавших от сексуального насилия во время войны, обратились за репарациями

На примере Херсонщины можно утверждать, что российские военные сознательно разыскивают и подвергаются насилию жен, сестер, матерей наших защитников. Это определенный паттерн поведения, который повторялся вновь и вновь, что указывает на геноцидный характер таких действий. Сексуальное насилие является еще одним орудием террора и уничтожения украинцев как нации - сказала Сосонская.

По ее словам, на это указывает и тот факт, что российские офицеры, в общем командный состав не предпринимают никаких попыток остановить сексуальное насилие. Напротив, зафиксированы случаи, когда офицеры поощряли подчиненных к такому поведению и становились инициаторами таких действий.

Сексуальное насилие широко практикуется оккупантами в застенках и других местах незаконного содержания гражданских украинцев. То же самое происходит в местах содержания украинских военнопленных. Кроме пыток, избиений, угроз, отсутствия воды, еды, медицины военные рф используют еще и сексуальное насилие.Наиболее распространенный тип-пытка половых органов электротоком с помощью так называемого "Тапика", Советского полевого телефона. Также есть многочисленные случаи угроз и попыток изнасилования - рассказала Сосонская.

Миссия ООН задокументировала 376 случаев сексуального насилия, связанного агрессией рф

ЧТО ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ, ПЕРЕЖИВШЕМУ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ИЛИ СТАВШЕМУ ЕГО СВИДЕТЕЛЕМ?

Сосонская отметила, что первое, что надо помнить: в сексуальном насилии всегда виноват только обидчик. Никаких оправданий для таких действий не существует. В случае СНПК к насилию как таковому добавляется намерение наказать и уничтожить все украинское.

Пострадавшему или пострадавшему, а также несовершеннолетним, ставшим свидетелями сексуального насилия, может потребоваться психолог. Не стоит рассматривать обращение к психологу как слабость. Напротив, это поведение рационального человека. Мы же не считаем за слабость пойти к стоматологу, когда болит зуб? Сексуальное насилие-серьезная травма, с которой нужно профессионально работать - сказала Сосонская.

Также она отметила, что стоит обратиться к правоохранителям и дать показания. Это поможет нам найти преступника и привлечь его к ответственности.

CNN: военные рф систематически используют сексуальное насилие как оружие в Украине