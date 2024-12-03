Сексуальное насилие во время войны: 59 военных рф в статусе подозреваемых
Киев • УНН
В Украине зафиксировано 326 случаев сексуального насилия со стороны российских военных. 59 военнослужащих РФ имеют статус подозреваемых, в отношении 36 человек следствие завершено.
В Украине по состоянию на начало ноября 59 военнослужащих рф в статусе подозреваемых из-за совершения сексуального насилия. В отношении еще 36 человек следствие завершено, ожидают судей.
Об этом сообщила начальница управления по преступлениям СНПК офиса Генпрокурора Анна Сосонская, передает УНН.
Сосонская прокомментировала о каком количестве случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом известно прокурорам.
По состоянию на начало ноября 2024 года у нас в работе 326 таких фактов. Из них 209 – в отношении женщин, 117 – в отношении мужчин, 17-в отношении несовершеннолетних. Наибольшее количество случаев СНПК зафиксировано на Херсонщине-103, на Донетчине-77 и на Киевщине-59
Она подчеркнула, что эти цифры никоим образом не отражают реальное положение вещей. Число пострадавших от сексуального насилия намного больше.
"Однако мы можем работать только в том случае, если человек готов давать показания. К сожалению, пока к этому готовы не все, хотя мы защищаем от разглашения информации", - отметила Сосонская.
Также она сообщила, что завершено следствие и направлено в суд дело военнослужащего рф, который в 2022 году на оккупированной части Киевщины изнасиловал женщину, угрожая оружием.
Сообщено о подозрении трем российским военным, которые в 2022 году на оккупированной Черниговщине применили физическую силу против местной жительницы, угрожали пытать и убить и совершили над ней сексуальное насилие. Еще одно подозрение-военному рф, который изнасиловал девушку в Херсонской области, понимая, что она несовершеннолетняя. Среди недавно выявленных фактов-пытки, содержание в ненадлежащих условиях и действия сексуального характера в отношении жителя Херсонщины в 2023 году; пытки и сексуальное насилие против другого мужчины в пыточной в Херсоне
Она отметила, что на неоккупированных территориях работают совместные мобильные группы из прокуроров, полицейских и психологов, которые напрямую общаются с людьми и выявляют такие факты. С уверенностью можно сказать: сексуальное насилие фиксируется везде, где были оккупанты.
По состоянию на начало ноября у нас 59 военнослужащих рф в статусе подозреваемых. В отношении еще 36 человек следствие завершено, ожидаем судов. Еще пятерым объявлен приговор в украинских судах: от 10 до 12 лет лишения свободы
Сосонская также пояснила, что отличает СНПК от "бытового" сексуального насилия.
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На примере Херсонщины можно утверждать, что российские военные сознательно разыскивают и подвергаются насилию жен, сестер, матерей наших защитников. Это определенный паттерн поведения, который повторялся вновь и вновь, что указывает на геноцидный характер таких действий. Сексуальное насилие является еще одним орудием террора и уничтожения украинцев как нации
По ее словам, на это указывает и тот факт, что российские офицеры, в общем командный состав не предпринимают никаких попыток остановить сексуальное насилие. Напротив, зафиксированы случаи, когда офицеры поощряли подчиненных к такому поведению и становились инициаторами таких действий.
Сексуальное насилие широко практикуется оккупантами в застенках и других местах незаконного содержания гражданских украинцев. То же самое происходит в местах содержания украинских военнопленных. Кроме пыток, избиений, угроз, отсутствия воды, еды, медицины военные рф используют еще и сексуальное насилие.Наиболее распространенный тип-пытка половых органов электротоком с помощью так называемого "Тапика", Советского полевого телефона. Также есть многочисленные случаи угроз и попыток изнасилования
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ЧТО ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ, ПЕРЕЖИВШЕМУ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ИЛИ СТАВШЕМУ ЕГО СВИДЕТЕЛЕМ?
Сосонская отметила, что первое, что надо помнить: в сексуальном насилии всегда виноват только обидчик. Никаких оправданий для таких действий не существует. В случае СНПК к насилию как таковому добавляется намерение наказать и уничтожить все украинское.
Пострадавшему или пострадавшему, а также несовершеннолетним, ставшим свидетелями сексуального насилия, может потребоваться психолог. Не стоит рассматривать обращение к психологу как слабость. Напротив, это поведение рационального человека. Мы же не считаем за слабость пойти к стоматологу, когда болит зуб? Сексуальное насилие-серьезная травма, с которой нужно профессионально работать
Также она отметила, что стоит обратиться к правоохранителям и дать показания. Это поможет нам найти преступника и привлечь его к ответственности.
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