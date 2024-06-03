CNN: военные рф систематически используют сексуальное насилие как оружие в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

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Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
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Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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2 июня 2024, 16:49  •  110785 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172540 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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31 мая 2024, 12:59  •  163278 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

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CNN: военные рф систематически используют сексуальное насилие как оружие в Украине

российские военные систематически используют сексуальное насилие, в том числе в отношении мужчин, как стратегию завоевания и уничтожения национальной идентичности Украины.

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CNN: военные рф систематически используют сексуальное насилие как оружие в Украине

Италия отправит вторую систему по SAMP / T в Украину для защиты от российских ракетных атак-МИД Италии

Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что страна предоставит Украине вторую систему по SAMP / T.

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Италия отправит вторую систему по SAMP / T в Украину для защиты от российских ракетных атак-МИД Италии

За день враг совершил 18 обстрелов по Сумщине

Войска рф совершили 18 обстрелов на приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, в результате чего произошел 61 взрыв в нескольких населенных пунктах.

Общество •   •  12192 просмотра
За день враг совершил 18 обстрелов по Сумщине

Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях

Согласно сообщениям, украинские воздушные силы обнаружили группы беспилотников неустановленного типа в нескольких областях.

Война •   •  13788 просмотра
Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях

В регионах рф сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт - росСМИ

российских мобилизованных, которые сознательно отказались воевать на территории Украины, удерживают на территории воинских частей, а затем без их согласия отправляют на фронт и в других регионах, выяснила "Верстка".

Война •   •  13229 просмотра
В регионах рф сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт - росСМИ

В Донецкой области без вести пропал журналист и военный Александр Петраковский: что известно

Журналист и младший лейтенант Александр Петраковский, командовавший механизированной ротой, пропал без вести во время боевого столкновения с противником в районе часового оврага Донецкой области 30 мая 2024 года, добросовестно выполняя свой воинский долг.

Война •   •  16440 просмотра
В Донецкой области без вести пропал журналист и военный Александр Петраковский: что известно

В рф мужчина забрасывал забрасывавший "коктейлями Молотова" храм Дмитрия Донского

Неизвестный забросал "коктейлями Молотова" храм Дмитрия Донского в российской Тюмени.

Война •   •  16546 просмотра
В рф мужчина забрасывал забрасывавший "коктейлями Молотова" храм Дмитрия Донского

Заставлял подчиненных строить частный дом: для командующего регионального управления сил ТрО " Юг " будут просить арест

Прокуратура будет настаивать на применении содержания под стражей или залога в размере 5 млн грн в качестве меры пресечения к командиру регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который подозревается в принуждении своих подчиненных построить ему частный дом.

политика •   •  19218 просмотра
Заставлял подчиненных строить частный дом: для командующего регионального управления сил ТрО " Юг " будут просить арест

Завтра отключения света в Киеве могут быть длиннее: в YASNO назвали причину

4 июня в Киеве стабилизационные отключения электроэнергии могут быть более продолжительными из-за значительных ограничений на подачу электроэнергии, вызванных плановыми ремонтами энергетического оборудования.

Экономика •   •  19142 просмотра
Завтра отключения света в Киеве могут быть длиннее: в YASNO назвали причину

Ситуация в энергосистеме сложная - Минэнерго

В Минэнерго отметили, что продолжается ремонтная кампания и кампания по восстановлению, однако враг не оставляет намерений разрушения энергетической системы.

Экономика •   •  16972 просмотра
Ситуация в энергосистеме сложная - Минэнерго