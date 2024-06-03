CNN: военные рф систематически используют сексуальное насилие как оружие в Украине

Страна агрессора экспортирует в Украину практику массового сексуального насилия. Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает УНН.

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Согласно исследованию, сексуальное насилие в отношении мужчин стало широко распространенной и системной практикой, используемой российскими военными в Украине.

Анализ отчетов международных организаций и интервью с украинскими прокурорами и жертвами свидетельствуют о растущем числе пострадавших среди мужчин, которые стали объектом сексуального насилия. По данным CNN, эта практика экспортируется на оккупированные территории Украины, где жертвами становятся как гражданские, так и военные.

Жертвы, которых удерживали во время оккупации, подверглись не только физическому, но и психологическому и сексуальному насилию. В частности, сообщения о принудительной наготе, пытках гениталий электротоком и угрозах изнасилования подтверждают вес этой проблемы.

Сексуальное насилие-это часть российской стратегии покорения и уничтожения украинской национальной идентичности. Мы можем говорить о системном подходе и ответственности руководства, а не только исполнителей. Само руководство давало разрешение и команды совершать такие преступления – заявил прокурор Херсонской областной прокуратуры Алексей Бутенко.

Прокуроры украинских областей уже сообщили о подозрениях 42 российским офицерам, из которых 28 уже стали обвиняемыми, а пятеро были осуждены в украинских судах.

Офис Генерального прокурора также готовит доказательства для подачи в международные суды, в частности в Международный уголовный суд и Международный суд ООН, чтобы привлечь к ответственности тех, кто привел к этим ужасным преступлениям.

В Украине расследуют уже более 270 дел по сексуальному насилию во время войны