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CNN: військові рф систематично використовують сексуальне насильство як зброю в Україні

CNN: військові рф систематично використовують сексуальне насильство як зброю в Україні

Київ • УНН

 • 88458 перегляди

російські військові систематично використовують сексуальне насильство, в тому числі щодо чоловіків, як стратегію завоювання і знищення національної ідентичності України.

Країна агресора експортує в Україну практику масового сексуального насильства. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Згідно з дослідженням, сексуальне насильство проти чоловіків стало широко поширеною та системною практикою, що використовується російськими військовими в Україні.

Аналіз звітів міжнародних організацій та інтерв'ю з українськими прокурорами та жертвами свідчать про зростаючу кількість постраждалих серед чоловіків, які стали об'єктом сексуального насильства. За даними CNN, ця практика експортується на окуповані території України, де жертвами стають як цивільні, так і військові.

Жертви, яких утримували під час окупації, зазнали не лише фізичного, але й психологічного та сексуального насильства. Зокрема, звіти про примусову оголеність, катування електрострумом геніталій та загрози зґвалтування стверджують вагу цієї проблеми.

Сексуальне насильство – це частина російської стратегії підкорення та знищення української національної ідентичності. Ми можемо говорити про системний підхід та відповідальність керівництва, а не лише виконавців. Саме керівництво давало дозвіл і команди чинити такі злочини

 – заявив прокурор Херсонської обласної прокуратури Олексій Бутенко.

Прокурори українських областей вже повідомили про підозри 42 російським офіцерам, з яких 28 вже стали обвинуваченими, а п'ятеро були засуджені в українських судах.

Офіс Генерального прокурора також готує докази для подання до міжнародних судів, зокрема до Міжнародного кримінального суду та Міжнародного суду ООН, щоб притягти до відповідальності тих, хто призвів до цих жахливих злочинів.

В Україні розслідують вже понад 270 справ щодо сексуального насильства під час війни04.03.24, 15:18 • 25453 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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