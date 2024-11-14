Более 500 украинцев, пострадавших от сексуального насилия во время войны, обратились за репарациями

Уже 538 украинцев, пострадавших от сексуального насилия во время войны, обратились за репарациями. Из них больше всего обращений поступило от мужчин, а также значительная доля - из Херсонской области.

Об этом рассказала ОО Truth Hounds Ольга Опаленко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Что касается обращений, то их уже 538 из них: 303 мужчины, 224 женщины, 2 мальчика и 9 девочек. В данном случае речь идет о детях до 28 лет