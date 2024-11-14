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Более 500 украинцев, пострадавших от сексуального насилия во время войны, обратились за репарациями

Более 500 украинцев, пострадавших от сексуального насилия во время войны, обратились за репарациями

Киев  •  УНН

 • 8974 просмотра

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538 украинцев подали заявки на репарации из-за сексуального насилия во время войны, из них 303 мужчины и 224 женщины. Больше всего обращений поступило из Херсонской области - 147 случаев.

Уже 538 украинцев, пострадавших от сексуального насилия во время войны, обратились за репарациями. Из них больше всего обращений поступило от мужчин, а также значительная доля - из Херсонской области.

Об этом рассказала ОО Truth Hounds Ольга Опаленко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Что касается обращений, то их уже 538 из них: 303 мужчины, 224 женщины, 2 мальчика и 9 девочек. В данном случае речь идет о детях до 28 лет

- сказала Опаленко.

По ее словам, они уже проработали и согласовали 308 обращений: 150 женских, 157 мужских и 1 от мальчика. Также под критерии проекта не подпадают 57 обращений, ведь там не нашли критериев сексуального насилия, связанного с конфликтом.

Еще 121 обращение прорабатывается.

Больше всего обращений имеем из Херсона и области - 147 обращений. На втором месте - Донецк и область, там 51 обращение. На третьем месте Киевщина - 32 обращения, Харьковщина - 27, Запорожье и область - 18, Луганская область - 12, Николаевщина - 5, Черниговская область - 8, АР Крым - 3, территория рф - 2

 - рассказала Опаленко. 

Она добавила, что до начала полномасштабного вторжения было 48 обращений относительно сексуального насилия, связанного с конфликтом, а после полномасштабного - 260.

Напомним,

 Сообщено подозрение российскому военному, - по данным следствия, фигурант, угрожая оружием, задержал несовершеннолетнюю девушку в одном из населенных пунктов Херсонщины, отвез в домовладение и изнасиловал. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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