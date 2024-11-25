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Миссия ООН задокументировала 376 случаев сексуального насилия, связанного агрессией рф

Миссия ООН задокументировала 376 случаев сексуального насилия, связанного агрессией рф

Киев  •  УНН

 • 3409 просмотра

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Мониторинговая миссия ООН задокументировала 376 случаев сексуального насилия в Украине с начала полномасштабного вторжения. Большинство пострадавших - мужчины, подвергшиеся пыткам в плену.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с 24 февраля 2022 года до 31 августа 2024 года задокументировала в Украине 376 случаев сексуального насилия, связанного с войной РФ против Украины.

Об этом сообщает миссия, передает УНН.

Детали

В период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года миссия ООН задокументировала 376 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, которые касались 262 мужчин, 104 женщин, 10 девочек и 2 мальчиков

- сообщили в миссии. 

Отмечается, что более половины задокументированных случаев касаются мужчин - преимущественно тех, кто подвергся пыткам в плену на оккупированной территории или в РФ.

В миссии отметили, что сексуальное насилие, связанное с конфликтом, является нарушением международного права прав человека, гуманитарного и уголовного права.

Предотвращение такого рода насилия и привлечение виновных к ответственности - общая ответственность, основанная на обязательствах государств в области прав человека.

Напомним,

Более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам в России. Зато в Украине отношение к пленным рф полностью отличается.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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