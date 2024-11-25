Миссия ООН задокументировала 376 случаев сексуального насилия, связанного агрессией рф
Киев • УНН
Мониторинговая миссия ООН задокументировала 376 случаев сексуального насилия в Украине с начала полномасштабного вторжения. Большинство пострадавших - мужчины, подвергшиеся пыткам в плену.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с 24 февраля 2022 года до 31 августа 2024 года задокументировала в Украине 376 случаев сексуального насилия, связанного с войной РФ против Украины.
Об этом сообщает миссия, передает УНН.
Детали
В период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года миссия ООН задокументировала 376 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, которые касались 262 мужчин, 104 женщин, 10 девочек и 2 мальчиков
Отмечается, что более половины задокументированных случаев касаются мужчин - преимущественно тех, кто подвергся пыткам в плену на оккупированной территории или в РФ.
В миссии отметили, что сексуальное насилие, связанное с конфликтом, является нарушением международного права прав человека, гуманитарного и уголовного права.
Предотвращение такого рода насилия и привлечение виновных к ответственности - общая ответственность, основанная на обязательствах государств в области прав человека.
Напомним,
Более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам в России. Зато в Украине отношение к пленным рф полностью отличается.