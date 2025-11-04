ukenru
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Мужчина годами насиловал и развращал подопечных девочек: дело отца-воспитателя из Херсонской области направлено в суд

Киев • УНН

 • 428 просмотра

На Херсонщине отца-воспитателя детского дома семейного типа будут судить за систематическое изнасилование и развращение подопечных девочек. Ему также инкриминируют хранение детской порнографии.

Мужчина годами насиловал и развращал подопечных девочек: дело отца-воспитателя из Херсонской области направлено в суд

Отца-воспитателя детского дома семейного типа из Херсонской области будут судить за годы систематического изнасилования и развращения подопечных девочек. Все дети изъяты, они находятся под наблюдением психологов и проходят реабилитацию. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении отца-воспитателя дома семейного типа. Ему инкриминируют изнасилование и развращение малолетних и несовершеннолетних воспитанниц, а также хранение детской порнографии

- говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина в течение нескольких лет систематически насиловал малолетнюю подопечную, а также совершал развратные действия в отношении еще шести девочек, находившихся под его опекой.

Подозреваемый задержан в Ивано-Франковской области, куда детский дом семейного типа переехал после начала боевых действий из Херсонской области. Он находится под стражей.

Все его воспитанники изъяты. Дети находятся под наблюдением специалистов и проходят психологическую реабилитацию.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко высказал инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный Комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.

Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения, иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.

Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного.

Статистика

За последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств;

531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.

Ольга Розгон

