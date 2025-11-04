Мужчина годами насиловал и развращал подопечных девочек: дело отца-воспитателя из Херсонской области направлено в суд
Киев • УНН
На Херсонщине отца-воспитателя детского дома семейного типа будут судить за систематическое изнасилование и развращение подопечных девочек. Ему также инкриминируют хранение детской порнографии.
Отца-воспитателя детского дома семейного типа из Херсонской области будут судить за годы систематического изнасилования и развращения подопечных девочек. Все дети изъяты, они находятся под наблюдением психологов и проходят реабилитацию. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении отца-воспитателя дома семейного типа. Ему инкриминируют изнасилование и развращение малолетних и несовершеннолетних воспитанниц, а также хранение детской порнографии
По данным следствия, мужчина в течение нескольких лет систематически насиловал малолетнюю подопечную, а также совершал развратные действия в отношении еще шести девочек, находившихся под его опекой.
Подозреваемый задержан в Ивано-Франковской области, куда детский дом семейного типа переехал после начала боевых действий из Херсонской области. Он находится под стражей.
Все его воспитанники изъяты. Дети находятся под наблюдением специалистов и проходят психологическую реабилитацию.
Напомним
Генеральный прокурор Руслан Кравченко высказал инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный Комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.
Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения, иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.
Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного.
Статистика
За последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств;
531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.