Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістику
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Чоловік роками ґвалтував та розбещував підопічних дівчат: справу батька-вихователя з Херсонщини скеровано до суду

Київ • УНН

 • 742 перегляди

На Херсонщині батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу судитимуть за систематичне зґвалтування та розбещення підопічних дівчат. Йому також інкримінують зберігання дитячої порнографії.

Чоловік роками ґвалтував та розбещував підопічних дівчат: справу батька-вихователя з Херсонщини скеровано до суду

Батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Херсонщини судитимуть за роки систематичного зґвалтування та розбещення підопічних дівчат. Усіх дітей вилучено, вони перебувають під наглядом психологів і проходять реабілітацію. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо батька-вихователя будинку сімейного типу. Йому інкримінують зґвалтування та розбещення малолітніх і неповнолітніх вихованок, а також зберігання дитячої порнографії

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік упродовж кількох років систематично ґвалтував малолітню підопічну, а також вчиняв розпусні дії щодо ще шістьох дівчат, які перебували під його опікою.

Підозрюваного затримано на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу переїхав після початку бойових дій з Херсонської області. Він перебуває під вартою.

Усіх його вихованців вилучено. Діти перебувають під наглядом фахівців та проходять психологічну реабілітацію.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного Комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.

Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.

Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного.

Статистика

За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;

531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.

Ольга Розгон

