Чоловік роками ґвалтував та розбещував підопічних дівчат: справу батька-вихователя з Херсонщини скеровано до суду
Київ • УНН
На Херсонщині батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу судитимуть за систематичне зґвалтування та розбещення підопічних дівчат. Йому також інкримінують зберігання дитячої порнографії.
Батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Херсонщини судитимуть за роки систематичного зґвалтування та розбещення підопічних дівчат. Усіх дітей вилучено, вони перебувають під наглядом психологів і проходять реабілітацію. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо батька-вихователя будинку сімейного типу. Йому інкримінують зґвалтування та розбещення малолітніх і неповнолітніх вихованок, а також зберігання дитячої порнографії
За даними слідства, чоловік упродовж кількох років систематично ґвалтував малолітню підопічну, а також вчиняв розпусні дії щодо ще шістьох дівчат, які перебували під його опікою.
Підозрюваного затримано на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу переїхав після початку бойових дій з Херсонської області. Він перебуває під вартою.
Усіх його вихованців вилучено. Діти перебувають під наглядом фахівців та проходять психологічну реабілітацію.
Нагадаємо
Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного Комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.
Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.
Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного.
Статистика
За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;
531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.