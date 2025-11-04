ukenru
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Shein заборонив продаж секс-ляльок після звинувачень у педофільних конотаціях

Київ • УНН

 508 перегляди

Shein заборонив продаж секс-ляльок на своїй платформі після скандалу у Франції. Компанія посилила контроль і тимчасово видалила категорію товарів для дорослих.

Shein заборонив продаж секс-ляльок після звинувачень у педофільних конотаціях

Shein оголосив про заборону продажу секс-ляльок на своїй платформі після потрапляння у скандал навколо реклами "з педофільними конотаціями". Передає УНН із посиланням на EFE.

Деталі

Міжнародний онлайн-рітейлер швидкої моди Shein заявив, що заборонив продаж усіх секс-ляльок на своїй платформі по всьому світу. Приводом стало звинувачення в демонстрації на веб-сайті компанії з Сінгапуру товарів з "дитячою зовнішністю".

Скандал розвивався у Франції, де було виявлено рекламу з явними педофільними конотаціями. Підрозділ країни з боротьби з шахрайством оголосив у суботу, що подав скаргу на Shein через виявлення у продажу "секс-ляльок з дитячою зовнішністю". Також французький уряд погрожував компанії забороною на вихід на національний ринок європейської країни.

Shein доволі оперативно відреагував. У понеділок азійський гігант вказав, що назавжди заблокував "всі облікові записи продавців, пов’язані з незаконними або невідповідними товарами для секс-ляльок". Також у Shein пообіцяли посилити контроль на своїй глобальній платформі.

Компанія заявила, що тимчасово видалила категорію товарів для дорослих як запобіжний захід.

Виконавчий голова Дональд Танг сказав: "Боротьба з експлуатацією дітей не підлягає обговоренню для Shein. Це були оголошення на торговельному майданчику від сторонніх продавців, але я сприймаю це особисто".

"Ми відстежуємо джерело та вживемо швидких, рішучих заходів проти винних".

Нагадаємо

Ієн Воткінс, засуджений за сексуальні злочини проти дітей, помер у в'язниці HMP Wakefield після нападу. Поліція Західного Йоркширу заарештувала двох чоловіків за підозрою у вбивстві.

