Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют

Верховна Рада ухвалила закон про Державний бюджет на 2026 рік. Головний кошторис розрахований виходячи з того, що війна наступного року триватиме. Відповідно документ передбачає значну потребу у зовнішньому фінансуванні, рекордне збільшення дефіциту і курс валют на рівні 45,7 гривні за один долар та 49,4 гривні за євро. УНН розпитав у фінтехекспертки, співзасновниці Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки про основні ризики і валютні прогнози на наступний рік.

Ухвалений парламентом бюджет-2026 фіксує доходи у розмірі 2 трлн 918 млрд грн, тоді як видатки сягнуть 4 трлн 781 млрд грн. Дефіцит збільшено майже на 6 млрд до рекордних 1,9 трлн грн, що становить 18,5% ВВП. Потреба у зовнішньому фінансуванні складатиме 2 трлн 79 млрд грн, тобто фактично половину всіх видатків країни. Мінімальна зарплата зросте до 8 647 грн, а прожитковий мінімум – до 3 209 грн. Уряд прогнозує інфляцію на рівні 9,9%, а середній курс 45,7 грн за долар та 49,4 грн за євро.

Олена Сосєдка, оцінюючи бюджет країни на наступний рік, зазначила, що це швидше бюджет виживання, аніж розвитку, адже він прямо залежатиме від стабільності зовнішнього фінансування.

Це реалістичний бюджет воєнного часу, але він залишає економіку надзвичайно чутливою до будь-яких зовнішніх коливань. Понад 2 трильйони гривень фінансування від партнерів – це безпрецедентна цифра. Якщо хоча б частина цього ресурсу затримається, ми одразу відчуємо це на валютному ринку – попередила Олена Сосєдка.

Фінтехекспертка наголошує, що серед закладених параметрів саме курс гривні стане одним з ключових індикаторів економічної стабільності.

За умови збереження поточних темпів фінансування та контрольованої інфляції ми можемо очікувати, що середньорічний курс у 2026 році буде коливатися у діапазоні 46–48 гривень за долар. У пікові періоди виплат і затримок траншів можливі короткострокові просідання до 49 гривень, але підстав для виходу за межі 50 гривень сьогодні немає – прогнозує Олена Сосєдка.

Щодо євро, фінтехекспертка вважає, що коливання будуть ще більш залежними від поведінки долара та монетарної політики Європейського центрального банку.

Середній курс євро буде в межах 49–52 гривень. Однак варто розуміти, якщо Європа продовжить цикл підвищення ставок, тиск на гривню з боку цієї валюти посилиться – зазначила Олена Сосєдка.

На думку фінтехекспертки, головними фінансовими ризиками у наступному році залишаються інфляційний тиск, рекордний дефіцит і висока залежність бюджету від зовнішніх вливань.