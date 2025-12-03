В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая

У Києві та Львові з 5 по 7 грудня курсуватиме "Чарівний експрес" - святкові ретро-поїзди вирушать у рейси на вікенд святого Миколая. Хто та як зможе безкоштовно потрапити на святковий рейс та яким буде маршрут чарівної подорожі - розповіли в Укрзалізниці, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в УЗ, цьогоріч основні пасажири експресів — діти з прифронтових громад, а також діти залізничників, у тому числі поранених, загиблих та тих, що служать в рядах Сил Оборони.

Ваша родина з Харківщини, Сумщини, Донеччини, Миколаївщини, Херсонщини, Чернігівщини, Запорізької або Дніпропетровської області? Тоді ви можете не просто безкоштовно доїхати до Києва або Львова за програмою "3000 км Україною", але й ще так само безкоштовно потрапити на Чарівний Експрес! - йдеться у повідомленні.

"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри

Що потрібно:

1️⃣ Активувати програму "3000 км Україною" в застосунку УЗ.

2️⃣ Придбати квитки до Києва або Львова за бонусні кілометри 4, 5, 6, 7 грудня - на себе та дитину/дітей.

3️⃣ Зареєструватися за посиланням.

4️⃣ Очікувати підтвердження від УЗ та квитків на Чарівний експрес. Кількість квитків обмежена, тому підтвердження є обов'язковим.

Відправлення паровозів:

5 грудня — 14.00, 17:00;

6 грудня — 10:00, 13:00;

7 грудня — 10:00, 13:00.

Чарівна подорож розпочнеться з вокзалів Львів-Головний та Київ-Пасажирський і триватиме до 2 годин. Паровоз курсуватиме в межах міста з однією зупинкою. У складі поїзда — дитячі вагони, які адаптовані для найменших пасажирів від 0 років.

В УЗ радять прийти на вокзал за 30 хвилин до відправки, щоб зробити памʼятні фото та взяти участь у розважальній програмі для дітей.

У разі повітряної тривоги поїзди Укрзалізниці, як завжди, продовжать курсувати за розкладом, а перед відправкою дитячі заходи перемістяться з перонів у безпечні укриття.

Програма "3000 км Україною": понад 30 тисяч українців скористались нею за першу годину