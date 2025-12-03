Програма "3000 км Україною": понад 30 тисяч українців скористались нею за першу годину

Компанія "Укрзалізниця" відзвітувала про перші результати програми поїздок "3000 км Україною". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі

За першу годину у середу, 3 грудня, вже понад 30 тисяч українців активували програму через застосунок.

Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася - рейси з Запоріжжя та Харкова в топі. Їдемо далі - заявили в компанії.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що українцям стали доступні квитки на поїзди за програмою "3000 км Україною", спочатку - до та з прифронтових міст.

Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх "Укрзалізниця" пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті. Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити в подорож можна з п'ятниці 5 грудня.

