Программа "3000 км по Украине": более 30 тысяч украинцев воспользовались ею за первый час
Киев • УНН
Программа "3000 км по Украине" от "Укрзализныци" за первый час активировала более 30 тысяч украинцев. Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась, рейсы из Запорожья и Харькова пользуются наибольшим спросом.
Компания "Укрзализныця" отчиталась о первых результатах программы поездок "3000 км по Украине". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".
Детали
За первый час в среду, 3 декабря, уже более 30 тысяч украинцев активировали программу через приложение.
Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась - рейсы из Запорожья и Харькова в топе. Едем дальше
Напомним
Ранее УНН сообщал, что украинцам стали доступны билеты на поезда по программе "3000 км по Украине", сначала - в прифронтовые города и из них.
Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их "Укрзализныця" будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити. Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в путешествие можно с пятницы 5 декабря.
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры02.12.25, 18:58 • 32607 просмотров