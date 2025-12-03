$42.330.01
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 14560 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 24016 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 22054 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 34092 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 72446 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 48594 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 38975 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33960 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59619 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Программа "3000 км по Украине": более 30 тысяч украинцев воспользовались ею за первый час

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Программа "3000 км по Украине" от "Укрзализныци" за первый час активировала более 30 тысяч украинцев. Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась, рейсы из Запорожья и Харькова пользуются наибольшим спросом.

Программа "3000 км по Украине": более 30 тысяч украинцев воспользовались ею за первый час

Компания "Укрзализныця" отчиталась о первых результатах программы поездок "3000 км по Украине". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

За первый час в среду, 3 декабря, уже более 30 тысяч украинцев активировали программу через приложение.

Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась - рейсы из Запорожья и Харькова в топе. Едем дальше

- заявили в компании.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что украинцам стали доступны билеты на поезда по программе "3000 км по Украине", сначала - в прифронтовые города и из них.

Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их "Укрзализныця" будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити. Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в путешествие можно с пятницы 5 декабря.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Война в Украине
Украинская железная дорога
Украина
Запорожье
Харьков