Программа "3000 км по Украине": более 30 тысяч украинцев воспользовались ею за первый час

Компания "Укрзализныця" отчиталась о первых результатах программы поездок "3000 км по Украине". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

За первый час в среду, 3 декабря, уже более 30 тысяч украинцев активировали программу через приложение.

Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разлетелась - рейсы из Запорожья и Харькова в топе. Едем дальше - заявили в компании.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что украинцам стали доступны билеты на поезда по программе "3000 км по Украине", сначала - в прифронтовые города и из них.

Программа позволит использовать 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их "Укрзализныця" будет предлагать именно в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити. Получить можно будет до четырех поездок суммарно на 3000 км, отправиться в путешествие можно с пятницы 5 декабря.

"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры