В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю

В Киеве и Львове с 5 по 7 декабря будет курсировать "Волшебный экспресс" - праздничные ретро-поезда отправятся в рейсы на уикенд святого Николая. Кто и как сможет бесплатно попасть на праздничный рейс и каким будет маршрут волшебного путешествия - рассказали в Укрзализныце, передает УНН.

Детали

Как сообщили в УЗ, в этом году основные пассажиры экспрессов — дети из прифронтовых общин, а также дети железнодорожников, в том числе раненых, погибших и тех, кто служит в рядах Сил Обороны.

Ваша семья из Харьковской, Сумской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Запорожской или Днепропетровской области? Тогда вы можете не просто бесплатно доехать до Киева или Львова по программе "3000 км по Украине", но и еще так же бесплатно попасть на Волшебный Экспресс! - говорится в сообщении.

"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры

Что нужно:

1️⃣ Активировать программу "3000 км по Украине" в приложении УЗ.

2️⃣ Приобрести билеты в Киев или Львов за бонусные километры 4, 5, 6, 7 декабря - на себя и ребенка/детей.

3️⃣ Зарегистрироваться по ссылке.

4️⃣ Ожидать подтверждения от УЗ и билетов на Волшебный экспресс. Количество билетов ограничено, поэтому подтверждение является обязательным.

Отправление паровозов:

5 декабря — 14.00, 17:00;

6 декабря — 10:00, 13:00;

7 декабря — 10:00, 13:00.

Волшебное путешествие начнется с вокзалов Львов-Главный и Киев-Пассажирский и продлится до 2 часов. Паровоз будет курсировать в пределах города с одной остановкой. В составе поезда — детские вагоны, адаптированные для самых маленьких пассажиров от 0 лет.

В УЗ советуют прийти на вокзал за 30 минут до отправления, чтобы сделать памятные фото и принять участие в развлекательной программе для детей.

В случае воздушной тревоги поезда Укрзализныци, как всегда, продолжат курсировать по расписанию, а перед отправкой детские мероприятия переместятся с перронов в безопасные укрытия.

Программа "3000 км по Украине": более 30 тысяч украинцев воспользовались ею за первый час