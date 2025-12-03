$42.330.01
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 5846 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 11990 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 21231 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 30302 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 27004 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 37379 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 74856 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49560 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39648 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю

Киев • УНН

 • 642 просмотра

Праздничные ретро-поезда на паровозной тяге отправятся в рейсы на уикенд святого Николая — 5, 6, 7 декабря. Они будут курсировать в Киеве и Львове.

В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю

В Киеве и Львове с 5 по 7 декабря будет курсировать "Волшебный экспресс" - праздничные ретро-поезда отправятся в рейсы на уикенд святого Николая. Кто и как сможет бесплатно попасть на праздничный рейс и каким будет маршрут волшебного путешествия - рассказали в Укрзализныце, передает УНН.

Детали

Как сообщили в УЗ, в этом году основные пассажиры экспрессов — дети из прифронтовых общин, а также дети железнодорожников, в том числе раненых, погибших и тех, кто служит в рядах Сил Обороны.

Ваша семья из Харьковской, Сумской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Запорожской или Днепропетровской области? Тогда вы можете не просто бесплатно доехать до Киева или Львова по программе "3000 км по Украине", но и еще так же бесплатно попасть на Волшебный Экспресс! 

- говорится в сообщении.

"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры02.12.25, 18:58 • 37897 просмотров

Что нужно:

1️⃣ Активировать программу "3000 км по Украине" в приложении УЗ.

2️⃣ Приобрести билеты в Киев или Львов за бонусные километры 4, 5, 6, 7 декабря - на себя и ребенка/детей.

3️⃣ Зарегистрироваться по ссылке.

4️⃣ Ожидать подтверждения от УЗ и билетов на Волшебный экспресс. Количество билетов ограничено, поэтому подтверждение является обязательным.

Отправление паровозов: 

  • 5 декабря — 14.00, 17:00;
    • 6 декабря — 10:00, 13:00;
      • 7 декабря — 10:00, 13:00.

        Волшебное путешествие начнется с вокзалов Львов-Главный и Киев-Пассажирский и продлится до 2 часов. Паровоз будет курсировать в пределах города с одной остановкой. В составе поезда — детские вагоны, адаптированные для самых маленьких пассажиров от 0 лет.

        В УЗ советуют прийти на вокзал за 30 минут до отправления, чтобы сделать памятные фото и принять участие в развлекательной программе для детей. 

        В случае воздушной тревоги поезда Укрзализныци, как всегда, продолжат курсировать по расписанию, а перед отправкой детские мероприятия переместятся с перронов в безопасные укрытия. 

        Программа "3000 км по Украине": более 30 тысяч украинцев воспользовались ею за первый час03.12.25, 11:38 • 1872 просмотра

        Антонина Туманова

